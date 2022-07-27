Знакомый дизайн и гибридная установка: каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Новый Prado сохранит знакомый дизайн, но породнится с Toyota Land Cruiser 300. Впервые в линейке модели появится гибридная версия.

Новый Toyota Land Cruiser Prado дебютирует летом 2023 года. Об этом источники в концерне Toyota Motor сообщили японскому сайту Best car Web.

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Ранее считалось, что презентацию модели отложили до 2024 года из-за коронавируса и ажиотажного спроса на Toyota Land Cruiser 300. Однако по-видимому разработку модели все же решили ускорить.

[ + – ] Внедорожник построят на платформе Toyota Land Cruiser 300 Фото: BestCarWeb

Каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado

Судя по первым рендерам модели, Toyota Land Cruiser Prado 2023 сохранит знакомый дизайн с широкой решеткой радиатора, продолговатыми фарами и выраженными раздутыми крыльями. От короткой трехдверной версии откажутся и внедорожник будет доступен исключительно в пятидверном исполнении.

Модель породнится с Toyota Land Cruiser 300 – будет построена на его рамной платформе. Внедорожник по размерам будет сопоставим с нынешней моделью, но его колесная база увеличится.

[ + – ] Наряду с дизельной версией появится гибридный вариант Фото: BestCarWeb

Габариты Toyota Land Cruiser Prado 2023:

Длина – 4825 мм

Ширина – 1885 мм

Высота – 1835 мм

Колесная база – 2840 мм

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Характеристики Toyota Land Cruiser Prado

Ожидается, что авто сохранит 2,8-литровый 200-сильный турбодизель, а вот на смену бензиновому V6 придет гибридная установка с 2,5-литровой четверкой и электромотором. Все Toyota Prado 2023 получат новую 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит премиальную линейку Crown, включающую седаны и кроссоверы.