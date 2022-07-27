Знакомый дизайн и гибридная установка: каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado (фото)
Новый Prado сохранит знакомый дизайн, но породнится с Toyota Land Cruiser 300. Впервые в линейке модели появится гибридная версия.
Новый Toyota Land Cruiser Prado дебютирует летом 2023 года. Об этом источники в концерне Toyota Motor сообщили японскому сайту Best car Web.
Ранее считалось, что презентацию модели отложили до 2024 года из-за коронавируса и ажиотажного спроса на Toyota Land Cruiser 300. Однако по-видимому разработку модели все же решили ускорить.
Каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado
Судя по первым рендерам модели, Toyota Land Cruiser Prado 2023 сохранит знакомый дизайн с широкой решеткой радиатора, продолговатыми фарами и выраженными раздутыми крыльями. От короткой трехдверной версии откажутся и внедорожник будет доступен исключительно в пятидверном исполнении.
Модель породнится с Toyota Land Cruiser 300 – будет построена на его рамной платформе. Внедорожник по размерам будет сопоставим с нынешней моделью, но его колесная база увеличится.
Габариты Toyota Land Cruiser Prado 2023:
- Длина – 4825 мм
- Ширина – 1885 мм
- Высота – 1835 мм
- Колесная база – 2840 мм
Характеристики Toyota Land Cruiser Prado
Ожидается, что авто сохранит 2,8-литровый 200-сильный турбодизель, а вот на смену бензиновому V6 придет гибридная установка с 2,5-литровой четверкой и электромотором. Все Toyota Prado 2023 получат новую 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит премиальную линейку Crown, включающую седаны и кроссоверы.