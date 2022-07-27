UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Знакомый дизайн и гибридная установка: каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado (фото)

693
Новый Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado 2023
Фото: BestCarWeb | Toyota Land Cruiser Prado сохранит знакомый дизайн

Новый Prado сохранит знакомый дизайн, но породнится с Toyota Land Cruiser 300. Впервые в линейке модели появится гибридная версия.

Новый Toyota Land Cruiser Prado дебютирует летом 2023 года. Об этом источники в концерне Toyota Motor сообщили японскому сайту Best car Web.

Ранее считалось, что презентацию модели отложили до 2024 года из-за коронавируса и ажиотажного спроса на Toyota Land Cruiser 300. Однако по-видимому разработку модели все же решили ускорить.

Новый Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado 2023
Внедорожник построят на платформе Toyota Land Cruiser 300
Фото: BestCarWeb

Каким будет новый Toyota Land Cruiser Prado

Судя по первым рендерам модели, Toyota Land Cruiser Prado 2023 сохранит знакомый дизайн с широкой решеткой радиатора, продолговатыми фарами и выраженными раздутыми крыльями. От короткой трехдверной версии откажутся и внедорожник будет доступен исключительно в пятидверном исполнении.

Модель породнится с Toyota Land Cruiser 300 – будет построена на его рамной платформе. Внедорожник по размерам будет сопоставим с нынешней моделью, но его колесная база увеличится.

Новый Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado 2023
Наряду с дизельной версией появится гибридный вариант
Фото: BestCarWeb

Габариты Toyota Land Cruiser Prado 2023:

  • Длина – 4825 мм
  • Ширина – 1885 мм
  • Высота – 1835 мм
  • Колесная база – 2840 мм
Важно
Обнаружен редчайший лимузин Toyota Camry: у него шесть дверей и телевизор в салоне (фото)
Обнаружен редчайший лимузин Toyota Camry: у него шесть дверей и телевизор в салоне (фото)

Характеристики Toyota Land Cruiser Prado

Ожидается, что авто сохранит 2,8-литровый 200-сильный турбодизель, а вот на смену бензиновому V6 придет гибридная установка с 2,5-литровой четверкой и электромотором. Все Toyota Prado 2023 получат новую 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит премиальную линейку Crown, включающую седаны и кроссоверы.