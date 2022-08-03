В Україні налагодили випуск потужних та невибагливих позашляховиків для ЗСУ (фото)

Позашляховики створюють на базі старих рамних Mitsubishi Pajero та Hyundai Galloper. Вони розганяються до 100 км/год, мають відмінну прохідність і можуть витягнути лебідкою з бруду вантажівку.

На Рівненщині волонтери налагодили випуск позашляховиків для армії. Вже розроблено дві їх моделі та готується третя. Про це повідомляє Громадське радіо.

Один із творців багі, волонтер Андрій Друзенко, розповів, що розробку техніки розпочали на запит захисників України. Вирішено переробляти їх зі старих позашляховиків.

[ + – ] На випробуваннях авто показали відмінну прохідність Фото: hromadske

На відміну від інших таких проєктів, які використовують агрегати старих ВАЗ, тут техніка досконаліша та надійніша — японська. Автомобілі будують на базі рамних Mitsubishi Pajero та Hyundai Galloper (який є ліцензійною копією Pajero).

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Чотиримісні багі повнопривідні та з високим кліренсом. Вони цілком здатні розвивати швидкість до 100 км/год. Потужна лебідка дозволяє витягти навіть вантажний ЗІЛ.

Позашляховики пройшли обкатку в найсуворіших умовах – вони навіть виїжджали на гору в Карпатах. Під час випробувань виявили слабкі місця конструкції та усунули недоліки.

[ + – ] В основі авто лежать Mitsubishi Pajero та Hyundai Galloper Фото: hromadske

Над автомобілями протягом місяця працює команда із чотирьох майстрів. Своїми проєктами вони готові поділитись із волонтерами з інших міст. Зараз розробляються нові моделі і серед них позашляховик підвищеної місткості на 8-10 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що випуск багі для ЗСУ також налагодили у Кривому Розі. Вже збудували 19 авто і ще на 23 машини прийняли замовлення.