Украинцы представили электровелосипед с запасом хода 160 км (видео)

Электробайк Delfast California весит всего 30 кг и способен развить 45 км/ч. Его батарея выполнена быстросъемной — ее можно легко заменить и продолжить поездку.

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Основанный украинцами производитель электровелосипедов Delfast презентовал свою новую модель California. Ее продажи стартуют через месяц по цене от 3999 долларов, причем часть прибыли компания будет передавать на помощь Украине. Об этом сообщает официальный сайт Delfast.

Новый Delfast California позиционируют, как электробайк для городских условий и поездок за город. В его основе лежит легкая U-образная рама, благодаря которой велосипед получился очень легким – всего 30 кг. При этом он выдерживает нагрузку до 120 кг.

[ + – ] Запас хода электробайка составляет 160 км Фото: DelFast

Электромотор Bafang M620 мощностью 750 Вт (1 л. с.) позволяет развивать скорость до 45 км/ч. Литий-ионную батарею для Delfast California поставляет Samsung. Она позволяет проехать до 160 км со средней скоростью 32 км/ч и выполнена быстросъемной — ее можно заменить и продолжить поездку.

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Подвеску California сделали мягкой специально для дальних путешествий. Кроме того, электровелосипед Delfast получил цифровую панель приборов и сигнализацию с функциями отслеживания его местонахождения и дистанционной блокировки при угоне.

[ + – ] Часть средств, вырученных от продажи Delfast California, направят на помощь Украине

Напомним, электровелосипеды Delfast уже активно эксплуатируются полицией в Мексике и США. Некоторые модели способны проехать рекордные 300 км без подзарядки. Кроме того, компания планирует возродить мотоцикл "Днепр" и мопед "Карпаты" в электрическом исполнении.

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