Peugeot показали стильного конкурента Nissan Leaf с запасом хода 400 км (фото)

Peugeot 308 впервые получил электрическую модификацию. Она будет доступна в кузове хэтчбек или универсал и с виду практически не отличается от бензиновых и дизельных 308.

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Линейку Peugeot 308 2023 пополнит электрическая версия. Пока опубликованы первые ее фото, а продажи электромобиля стартуют в середине следующего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Запас хода электрокара составит примерно 400 км Фото: Stellantis

Новый Peugeot e-308 (именно так назвали электрокар) получил улучшенную силовую установку от младшего брата e-208. Ее мощность выросла со 136 до 156 л. с., а вот крутящий момент остался неизменным – 260 Н∙м.

Кроме того, для электромобиля разработали улучшенную 400-вольтную аккумуляторную батарею с увеличенной до 54 кВт∙ч емкостью. Запас хода составит около 400 км, а быстрая зарядка на 80% займет всего 25 минут.

[ + – ] В салоне руль небольшой, а щиток приборов расположен непривычно высоко Фото: Stellantis

Электромобиль Peugeot e-308 будет стоить около 35 тыс. евро и составит конкуренцию Nissan Leaf, MG 4 и Volkswagen ID.3. Однако в отличие от соперников, он будет доступен не только как хэтчбек, но и в кузове универсал. Электрокар отличается выразительным дизайном и отличается от бензиновой или дизельной версии разве что новыми 18-дюймовым дискам с улучшенной аэродинамикой.

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Салон Peugeot e-308 выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit. У авто небольшой руль, а виртуальная панель приборов размещена высоко на уровне глаз. Оснащение включает проекцию на лобовое стекло и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят недорогие электромобили стоимостью от 20 000 евро.