Знакомый незнакомец: в Индии показали недорогой электрокар с запасом хода 450 км (фото)

Mahindra XUV400 – электрическая версия кроссовера SsangYong Tivoli, который ранее продавался в Украине. Доступный электрокар оснащен 150-сильным мотором и обладает немалым запасом хода.

Индийский концерн Mahindra презентовал электрический кроссовер XUV400. Бюджетная модель поступит в продажу с января 2023 года по цене менее 30 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

[ + – ] Электромобиль получил 150-сильный мотор

Новая Mahindra XUV400 выглядит знакомо, ведь это не полностью самостоятельная разработка. В основе авто лежит компактный кроссовер SsangYong Tivoli, ранее продававшийся на украинском рынке. Дело в том, что до недавнего времени концерн Mahindra был владельцем SsangYong. Не исключено, что модель появится за пределами Индии, ведь некоторые модели марки продают даже в Европе.

[ + – ] Стоимость Mahindra XUV400 составит менее 30 000 долларов

В профиль электромобиль Mahindra XUV400 практически ничем не отличается от южнокорейского собрата. А вот дизайн передней части и фонари у него полностью новые.

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В салоне изменений по сравнению с SsangYong Tivoli еще меньше. Электрокар получил новые приборы и рычаг КПП, а также улучшенную мультимедийную систему с 7,0-дюймовым дисплеем. Базовая комплектация пополнилась навигацией.

[ + – ] В салоне заменены приборы и рычаг КПП

Индийский электромобиль оснащен 150-сильным мотором и аккумуляторной батареей на 39,4 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,3 с и развивает 150 км/ч, а заявленный запас хода составляет около 450-455 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Mahindra и Volkswagen готовят целое семейство недорогих электрокаров.