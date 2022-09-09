Знайомий незнайомець: в Індії показали недорогий електрокар із запасом ходу 450 км (фото)

Mahindra XUV400 — електрична версія кросовера SsangYong Tivoli, який раніше продавали в Україні. Доступний електрокар оснащений 150-сильним мотором і має чималий запас ходу.

Індійський концерн Mahindra презентував електричний кросовер XUV400. Бюджетна модель надійде у продаж із січня 2023 року за ціною менш як 30 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

[ + – ] Електромобіль отримав 150-сильний двигун

Нова Mahindra XUV400 має знайомий вигляд, адже це не повністю самостійна технологія. В основі авто лежить компактний кросовер SsangYong Tivoli, який раніше продавали на українському ринку. Річ у тому, що донедавна концерн Mahindra був власником SsangYong. Цілком ймовірно, що модель з'явиться за межами Індії, адже деякі моделі марки продають навіть у Європі.

[ + – ] Вартість Mahindra XUV400 становитиме менш як 30 000 доларів

У профіль електромобіль Mahindra XUV400 практично нічим не відрізняється від південнокорейського побратима. А ось дизайн передньої частини та ліхтарі в нього цілком нові.

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У салоні змін, якщо порівняти з SsangYong Tivoli ще менше. Електрокар отримав нові прилади та важіль КПП, а також покращену мультимедійну систему з 7,0-дюймовим дисплеєм. Базова комплектація поповнилася навігацією.

[ + – ] У салоні замінено прилади та важіль КПП

Індійський електромобіль оснащений 150-сильним мотором та акумуляторною батареєю на 39,4 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 8,3 сек і розвиває 150 км/год, а заявлений запас ходу становить близько 450-455 км.

Раніше Фокус розповідав, що Mahindra і Volkswagen готують цілу родину недорогих електрокарів.