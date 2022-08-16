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Авто

Volkswagen допоможе створити сімейство недорогих індійських електрокросоверів (відео)

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Фото: скриншот/youtube | Електромобілі Mahindra з'являться у 2024-2026 роках

Mahindra у 2024-2026 роках випустить одразу п'ять електричних кросоверів. Створити електрокар допомагають фахівці Volkswagen.

Концерн Mahindra готується до електрифікації. Індійський автовиробник презентував одразу п'ять концептуальних електромобілів. Їхні подробиці розкрили у відео на YouТube-каналі Mahindra.

Усі п'ять концепт-карів є електричними кросоверами різних розмірів. Так, Mahindra BE.05 і BE.07 — компактні моделі, XUV.E8 — велике сімейне авто, а XUV.E9 та BE.09 — спортивні купе-кросовери.

Mahindra BE.05
Mahindra BE.05
Mahindra BE.07
Mahindra BE.07
Mahindra BE.09
Mahindra BE.09
Mahindra XUV.E08
Mahindra XUV.E08
Mahindra XUV.E09
Mahindra XUV.E09
Mahindra BE.05
Mahindra BE.07
Mahindra BE.09
Mahindra XUV.E08
Mahindra XUV.E09

Усі авто виконані в новому фірмовому стилі Heartcore. Його риси — велика кількість граней у дизайні й тоненькі світлодіодні фари. У доступніших Mahindra на передній панелі встановлені два дисплеї, а в дорожчих моделях екрани розтягнуті на всю ширину передньої панелі. Серед опцій очікуються система напівавтономного водіння та камери замість дзеркал.

Платформа для електрокарів створена спільно з Volkswagen

В основі електрокарів лежить модульна платформа Inglo. Вона створена спільно з Volkswagen і, по суті, є допрацьованою архітектурою MEB, як у електрокарів VW ID.

Топові 340-сильні версії зможуть розганятися до 100 км/год за 6 с

Індійські електромобілі будуть запропоновані у версіях із одним мотором (231 к. с.) і двома моторами (340 к. с.). Потужніші варіанти зможуть розганятися до 100 км/год за 6 с. Їх планують оснащувати батареями ємністю 60 і 75 кВт∙год, які можна буде підзарядити у швидкому режимі за пів години.

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Серійні моделі з'являться у 2024-2026 роках. У планах Mahindra — довести обсяги їхнього виробництва до мільйона на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний кросовер Smart #1 отримав заряджену версію потужністю понад 400 к. с.