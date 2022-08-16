Volkswagen допоможе створити сімейство недорогих індійських електрокросоверів (відео)

Mahindra у 2024-2026 роках випустить одразу п'ять електричних кросоверів. Створити електрокар допомагають фахівці Volkswagen.

Концерн Mahindra готується до електрифікації. Індійський автовиробник презентував одразу п'ять концептуальних електромобілів. Їхні подробиці розкрили у відео на YouТube-каналі Mahindra.

Усі п'ять концепт-карів є електричними кросоверами різних розмірів. Так, Mahindra BE.05 і BE.07 — компактні моделі, XUV.E8 — велике сімейне авто, а XUV.E9 та BE.09 — спортивні купе-кросовери.

[ + – ] Mahindra BE.05 [ + – ] Mahindra BE.07 [ + – ] Mahindra BE.09 [ + – ] Mahindra XUV.E08 [ + – ] Mahindra XUV.E09

Усі авто виконані в новому фірмовому стилі Heartcore. Його риси — велика кількість граней у дизайні й тоненькі світлодіодні фари. У доступніших Mahindra на передній панелі встановлені два дисплеї, а в дорожчих моделях екрани розтягнуті на всю ширину передньої панелі. Серед опцій очікуються система напівавтономного водіння та камери замість дзеркал.

[ + – ] Платформа для електрокарів створена спільно з Volkswagen

В основі електрокарів лежить модульна платформа Inglo. Вона створена спільно з Volkswagen і, по суті, є допрацьованою архітектурою MEB, як у електрокарів VW ID.

[ + – ] Топові 340-сильні версії зможуть розганятися до 100 км/год за 6 с

Індійські електромобілі будуть запропоновані у версіях із одним мотором (231 к. с.) і двома моторами (340 к. с.). Потужніші варіанти зможуть розганятися до 100 км/год за 6 с. Їх планують оснащувати батареями ємністю 60 і 75 кВт∙год, які можна буде підзарядити у швидкому режимі за пів години.

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Серійні моделі з'являться у 2024-2026 роках. У планах Mahindra — довести обсяги їхнього виробництва до мільйона на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний кросовер Smart #1 отримав заряджену версію потужністю понад 400 к. с.