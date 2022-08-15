Розкрито подробиці першого електропікапа Volkswagen (фото)

В електрокара Volkswagen ID.Buzz з'явиться версія в кузові пікап. Автомобіль запропонують із заднім та повним приводом, а його запас ходу перевищить 400 км.

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz невдовзі отримає нову версію. До пасажирського мінівена та вантажного фургона приєднається оригінальний пікап. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Перше фото Volkswagen ID.Buzz у кузові пікап показали ще навесні, але тоді його вважали концепт-каром і про можливість виробництва моделі ще не йшлося. Тепер німецький автовиробник запатентував дизайн електромобіля. Він може з'явитися у 2023 році і коштуватиме понад 50 000 євро.

[ + – ] Зразком для наслідування став класичний Volkswagen T1 50-60-х років Фото: Volkswagen

Зразком для наслідування під час створення нової версії послужив класичний пікап Volkswagen T1 50-60-х років. У Volkswagen ID.Buzz зрізали дах ззаду та обладнали вантажну платформу. Водночас автомобіль залишився чотиридверним.

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Силова установка VW ID.Buzz залишилася без змін. Спочатку з'явиться задньопривідний варіант із 204-сильним електромотором, а потім додадуть двомоторну повнопривідну версію потужністю 265 к. с. Максимальну швидкість обмежать на 145 км/год. Обидві модифікації отримають акумуляторну батарею місткістю 82 кВт∙год, а запас перевищить 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що розсекречено зображення найдоступнішої версії пікапа Volkswagen Amarok. Вона з'явиться у 2023 році.