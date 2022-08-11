Молодший брат CR-V: Honda анонсувала недорогий міський кросовер за $15 000 (фото)

Нова Honda RS стане найдоступнішим кросовером японської марки. Бюджетну модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях, а її топовий варіант отримає набір сучасних систем безпеки.

Опубліковано перші тизери нового бюджетного кросовера Honda RS. Нова модель має з'явитися до кінця року. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Кросовер дебютує до кінця цього року Фото: Honda

Компактний кросовер Honda RS показали у камуфляжі під час автошоу в Індонезії. Втім, раніше автомобіль зняли під час тестів та його дизайн перестав бути секретом.

Зовнішній вигляд автомобіля виконаний у дусі старшого кросовера Honda CR-V 2023. Довга решітка радіатора поєднується з розкосими світлодіодними фарами. Салон поки не розсекретили, але відомо, що топова версія моделі отримає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки.

[ + – ] Honda RS помітили без камуфляжу під час тестів Фото: Honda

Кросовер досягає близько 4,2-4,3 м у довжину і побудований на платформі семимісної моделі Honda BR-V. У неї запозичать і силовий агрегат: автомобіль обладнають 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 121 л. с. та безступінчастим варіатором. Пізніше також з'явиться гібрид із силовою установкою від моделі HR-V. Привід, швидше за все, буде переднім.

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Нова Honda RS у базовій версії коштуватиме близько 15 000 доларів, тобто стане найдоступнішим кросовером японської марки. Виробництво моделі налагодять в Індонезії, але планується її експорт у кількадесят країн на різних континентах.

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