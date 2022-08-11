Молодший брат CR-V: Honda анонсувала недорогий міський кросовер за $15 000 (фото)
Нова Honda RS стане найдоступнішим кросовером японської марки. Бюджетну модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях, а її топовий варіант отримає набір сучасних систем безпеки.
Опубліковано перші тизери нового бюджетного кросовера Honda RS. Нова модель має з'явитися до кінця року. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Компактний кросовер Honda RS показали у камуфляжі під час автошоу в Індонезії. Втім, раніше автомобіль зняли під час тестів та його дизайн перестав бути секретом.
Зовнішній вигляд автомобіля виконаний у дусі старшого кросовера Honda CR-V 2023. Довга решітка радіатора поєднується з розкосими світлодіодними фарами. Салон поки не розсекретили, але відомо, що топова версія моделі отримає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки.
Кросовер досягає близько 4,2-4,3 м у довжину і побудований на платформі семимісної моделі Honda BR-V. У неї запозичать і силовий агрегат: автомобіль обладнають 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 121 л. с. та безступінчастим варіатором. Пізніше також з'явиться гібрид із силовою установкою від моделі HR-V. Привід, швидше за все, буде переднім.Важливо
Нова Honda RS у базовій версії коштуватиме близько 15 000 доларів, тобто стане найдоступнішим кросовером японської марки. Виробництво моделі налагодять в Індонезії, але планується її експорт у кількадесят країн на різних континентах.
Раніше Фокус повідомляв, що новий кросовер Peugeot перетворили на оригінальний арт-об'єкт.