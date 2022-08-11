Сім місць і свіжий дизайн. Новий Ford Edge 2023 розсекретили до прем'єри (фото)
Новий Ford Edge радикально перетвориться зовні та стане помітно більшим. Уперше лінійку поповнить економічна гібридна модифікація.
В інтернет потрапили перші фото Ford Edge третього покоління. Сімейний кросовер мають презентувати наприкінці нинішнього року, а його продажі стартують на початку 2023-го. Про це повідомляє сайт Autohome.
На знімки потрапила подовжена семимісна версія Ford Edge. Кросовер помітно підріс і за розмірами наблизився до старшого Ford Explorer.
Розміри Ford Edge 2023:
- Довжина — 5000 мм
- Ширина — 1961 мм
- Висота — 1773 мм
- Колісна база — 2950 мм
Дизайн моделі радикально змінився та виконаний у дусі нового Ford Mondeo 202 2. Широкі радіаторні ґрати поєднуються з тоненькими діодними фарами, а дверні ручки виконані висувними.
Салон Ford Edge 2023 ще не показали, але, напевно, за прикладом Explorer і Mondeo кросовер отримає великий дисплей на всю ширину передньої панелі.
Базова модифікація збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор, але його потужність зросте з 245 до 251 к. с. На американському ринку збережуться V6, а ось європейських турбодизелів, очевидно, більше не буде. Згодом з'явиться ще й гібридна версія. Новий Ford Edge отримає 8-ступінчасту автоматичну КПП та буде доступний із переднім або повним приводом.
Раніше Фокус повідомляв, що Ford випустив недорогий пікап для любителів бездоріжжя. У нього високий кліренс і покращена система повного приводу.