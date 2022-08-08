Представлено новий Audi A6 2023: що змінилося у преміальному седані (фото)

Седан Audi A6 змінився зовні й отримав нові варіанти обробки салону. Палітру версій моделі розширив потужний гібрид, що заряджається.

У Китаї офіційно презентували новий Audi A6 2023. Седан пройшов фейсліфтинг і незабаром надійде у продаж за ціною від 64 000 до 97 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] У седана оновлені грати радіатора, бампери й оптика Фото: CarNewsChina

Місце для презентації обрано не дарма, адже седан Audi A6 виробляють не лише в Німеччині, а й у Китаї. Для ринку Піднебесної моделі дещо збільшили колісну базу. А ось універсал Audi A6 Avant представлять згодом і в Європі.

[ + – ] У Китаї продається версія з подовженою колісною базою Фото: CarNewsChina

Новий Audi A6 2023 впізнається, перш за все, за зміненими бамперами та решіткою радіатора. Крім того, оновлено світлодіодні фари та ліхтарі седана. А ще розширена палітра кольорів кузова та нові литі диски діаметром 19 і 20 дюймів.

[ + – ] У салоні замінили частину кнопок Фото: CarNewsChina

Салон Audi A6 2023 змінився менше — все звелося до заміни ряду кнопок і нових подушок передніх сидінь. Також дещо покращено внутрішнє оздоблення та додано нові її варіанти.

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Седан Audi A6 отримав новий базовий мотор — 2,0-літрову турбочетвірку, доповнену 12-вольтною гібридною установкою. Вона доступна у версіях потужністю 190 та 245 к. с.

[ + – ] Новий Audi A6 отримав 367-сильну гібридну модифікацію Фото: CarNewsChina

Цей двигун працює в парі з електромотором у новому плаг-ін гібриді Audi A6L 55 TFSI e Quattro. Сумарна віддача складає 367 к. с., а батарея дозволяє проїхати 54 км на електротязі.

Бензиновий 3,0-літровий V6 твін-турбо на 340 к. с. залишився без змін. У Європі Audi A6 також буде доступний з дизелями об'ємом 2,0 та 3,0 л.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Audi RS6 шостого покоління буде доступний виключно у гібридному виконанні, а потужність його перевищить 600 к. с.