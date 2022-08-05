Nissan відмовляється від своєї флагманської моделі через низький попит

Попит на седан Nissan Maxima різко впав за останні роки, адже покупці все частіше обирають кросовери. Виробництво моделі припинять і нове покоління її не розроблятимуть.

Nissan Maxima знімуть із виробництва в середині 2023 року. Флагманський седан японської марки не отримає наступника. Про це повідомила пресслужба Nissan сайту Motor1.

Nissan Maxima став жертвою низького попиту та реорганізації модельного ряду. Продажі моделі Е-класу падали рік у рік: якщо на початку 2000-х щорічно продавали понад 100 тисяч Maxima, то в 2021 році реалізували лише 16 386 авто. А за перше півріччя 2022 року модель знайшла лише 3 753 покупці.

[ + – ] Перший Nissan Maxima з'явився 1980 року Фото: Nissan

Великі сімейні седани поступово втрачають популярність, адже їхні покупці все частіше зупиняють вибір на кросоверах. Раніше про відмову від аналогічних моделей заявили Volkswagen, а також Hyundai та Kia.

Крім того, Nissan зараз активно вкладається в електрифікацію. Згідно зі стратегією марки до 2030 року 40% випущених авто будуть електрокарами. Відповідно, автовиробник поступово відмовлятиметься від нерентабельних бензинових моделей. Maxima вже давно перестали продавати в Японії та Європі і він залишився лише на американському та китайському ринках.

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Nissan Maxima вперше представили у 1980 році і за чотири десятиліття побачили світ вісім поколінь моделі. Якийсь час вона продавалася і в Україні.

Нинішня генерація седана з'явилася у 2015 році. Nissan Maxima зараз доступний лише з 3,5-літровим бензиновим V6 на 300 к. с. та безступінчастим варіатором.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї старий седан Nissan перетворили на електромобіль і продають за ціною $20 500.