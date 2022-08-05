Великий багажник і понад 600 сил: Audi готують надпотужний сімейний гібрид

Електрифікація — єдиний спосіб зберегти Audi RS6 Avant за умов нових суворих екостандартів. Заряджений універсал стане потужнішим за попередника і зможе пересуватися в режимі електрокара.

Спортивний універсал Audi RS6 Avant шостого покоління стане гібридом, що підзаряджається. Про це заявив керівник дослідницького відділення компанії Штефан Рейл у коментарі сайту Wheels.

Новий Audi RS6 має з'явитися у 2025 чи 2026 році. Спортивну версію сімейного універсала A6 Avant вирішили не знімати з виробництва, навіть незважаючи на запровадження суворих еконорм Євро-7. Однак єдиний спосіб вписатися в нові стандарти — це електрифікація.

[ + – ] Нове покоління Audi RS6 стане вже шостим Фото: Audi

Варто зазначити, що нинішній Audi RS6 вже оснащений 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо та 48-вольтною "помірною" гібридною установкою. Його наступник піде ще далі та стане повноцінним гібридом.

Характеристики Audi RS6 нового покоління поки що не розголошують. Швидше за все, розробникам доведеться відмовитись від великого V8 — його замінить шестициліндровий або навіть чотирициліндровий мотор, як у новому Mercedes-AMG C63. Однак у будь-якому випадку новий Audi RS6 стане потужнішим. Нагадаємо, що віддача нинішньої моделі становить 600 к. с.

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За словами Штефана Рейла, гібридизація надасть нові можливості. Наприклад, універсал Audi RS6 зможе пересуватися на електротязі, що дуже доречно під час повсякденної їзди по місту. Батарея гібрида напевно дещо зменшить об'єм багажника, але універсал залишиться просторим і містким.

Разом із тим представник Audi зазначив, що нова модель 2025 року стане останнім RS6 з бензиновим мотором. Її наступник буде вже електромобілем.

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