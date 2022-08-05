Большой багажник и свыше 600 сил: Audi готовят сверхмощный семейный гибрид

Электрификация — единственный способ сохранить Audi RS6 Avant в условиях новых строгих эко-стандартов. Заряженный универсал станет мощнее предшественника и сможет передвигаться в режиме электрокара.

Спортивный универсал Audi RS6 Avant шестого поколения станет подзаряжаемым гибридом. Об этом заявил руководитель исследовательского отделения компании Штефан Рейл в комментарии сайту Wheels.

Новый Audi RS6 должен появиться в 2025 или 2026 году. Спортивную версию семейного универсала A6 Avant решили не снимать с производства, даже несмотря на введение строгих эко-норм Еворо-7. Однако единственный способ вписаться в новые стандарты – это электрификация.

[ + – ] Новое поколение Audi RS6 станет уже шестым по счету Фото: Audi

Следует отметить, что нынешний Audi RS6 уже оснащен 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо и 48-вольтной "умеренной" гибридной установкой. Его преемник пойдет еще дальше и станет полноценным гибридом.

Характеристики Audi RS6 нового поколения пока не разглашают. Скорее всего, разработчикам придется отказаться от большого V8 – его заменит шестицилиндровый или даже четырехцилиндровый мотор, как в новом Mercedes-AMG C63. Однако в любом случае новый Audi RS6 станет мощнее. Напомним, отдача нынешней модели составляет 600 л. с.

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По словам Штефана Рейла, гибридизация даст новые возможности. Например, универсал Audi RS6 сможет передвигаться на электротяге, что весьма кстати при повседневной езде по городу. Батарея гибрида наверняка несколько уменьшит объем багажника, но универсал останется просторным и вместительным.

Вместе с тем, представитель Audi отметил, что новая модель 2025 года станет последним RS6 с бензиновым мотором. Ее преемник будет уже электромобилем.

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