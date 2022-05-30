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Гибридный привод и всего 4 цилиндра: рассекречен самый мощный седан Mercedes (фото)

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Фото: Autocar | Mercedes-AMG C63 получит 670-сильную гибридную установку

Новый Mercedes-AMG C63 поменяет V8 на гибридную силовую установку, созданную вокруг 2,0-литрового четырехцилиндрового мотора. Он станет не только мощнее, но и экономичнее.

Во время 24-часовой гонке на Нюрбургринге представили прототип нового Mercedes-AMG C63 2023. Флагманская заряженная версия седана C-Class должна дебютировать до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autocar.

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Заряженный седан узнается по фирменной решетке радиатора AMG
Фото: Autocar

Стали известны и отдельные характеристики Mercedes-AMG C63. Под капотом теперь не будет большого V8 – как и менее мощный Mercedes-AMG C43, седан получит 2,0-литровую турбочетверку. Однако ее дополнят новым электромотором, поэтому мощность достигнет 670 л. с., а максимальный крутящий момент вырастет до 750 Н∙м. Это будет самый мощный седан Mercedes в истории и при этом удастся существенно снизить расход топлива.

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На крышке багажника появился миниатюрный спойлер
Фото: Autocar

Новый Mercedes-AMG C63 получит 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод. Кроме того, обязательными будут адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса, а в качестве опции предложат карбоново-керамические тормоза.

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С виду седан практически не отличается от Mercedes-AMG C43. У него фирменная "пасть" решетки радиатора, скромный обвес и спойлер на крышке багажника. Сзади выглядывают четыре выхлопных трубы, а стандартные колеса – 20-дюймовые. Наряду с седаном будет доступен и спортивный универсал.

Mercedes-AMG C63 2023, Mercedes-AMG C63, новый Mercedes-AMG C63, Mercedes-AMG
Стандартными являются 20-дюймовые колесные диски и керамические тормоза
Фото: Autocar

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