Гібридний привід і всього 4 циліндри: розсекречено найпотужніший седан Mercedes (фото)
Новий Mercedes-AMG C63 замінить V8 на гібридну силову установку, створену навколо 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна. Він стане не лише потужнішим, а й економічнішим.
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Під час 24-годинної гонки на Нюрбургрингу представили прототип нового Mercedes-AMG C63 2023. Флагманська заряджена версія седана C-Class має дебютувати до кінця цього року. Про це повідомляє сайт Autocar.
Стали відомі й окремі характеристики Mercedes-AMG C63. Під капотом тепер не буде великого V8 — як і менш потужний Mercedes-AMG C43, седан отримає 2,0-літрову турбочетвірку. Однак її доповнять новим електродвигуном, тому потужність досягне 670 к. с., а максимальний крутний момент зросте до 750 Н∙м. Це буде найпотужніший седан Mercedes в історії і водночас вдасться суттєво знизити витрати пального.
Новий Mercedes-AMG C63 отримає 9-ступінчасту автоматичну КПП і повний привід. Крім того, обов'язковими будуть адаптивні амортизатори та керовані задні колеса, а як опцію запропонують карбоново-керамічні гальма.Важливо
На вигляд седан практично не відрізняється від Mercedes-AMG C43. У нього фірмова "паща" решітки радіатора, скромне обважування і спойлер на кришці багажника. Ззаду виглядають чотири вихлопні труби, а стандартні колеса — 20-дюймові. Поряд із седаном буде доступний і спортивний універсал.
Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz готує електричний Ґелендваґен і зможе розвертатися на місці, як танк.