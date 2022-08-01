Новый Audi A6 2023 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Обновленный Audi A6 изменится внешне и получит современные системы безопасности. Седан будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Опубликованы шпионские фото Audi A6 2023. Седан бизнес-класса вскоре пройдет плановый фейслифтинг и будет официально представлен 6 августа. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Дизайн решетки радиатора отличается в разных версиях модели Фото: autohome.com.cn

Обновленный седан Audi A6 заметили в Китае. Именно в этой стране его презентуют, ведь на данный момент Китай — один из ключевых рынков для модели. К слову, там авто продается со слегка увеличенной колесной базой. А вот универсал Audi A6 Avant могут представить в Европе.

[ + – ] Сзади изменены фонари седана Фото: autohome.com.cn

Audi A6 2023 узнается по измененным фарам и новой решетке радиатора, которая отличается дизайном в разных версиях модели. Сзади освежены фонари, а еще у авто заменены бамперы.

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Салон Audi A6 практически не претерпел изменений – все свелось к улучшению внутренней отделки и новым ее вариантам. На центральной панели по-прежнему установлены сразу два сенсорных дисплея. Комплектацию пополнят новые системы

[ + – ] На центральной панели установлены два сенсорных дисплея Фото: autohome.com.cn

Новый Audi A6 будет предложен с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (190 и 245 л. с.) и 3,0 л (340 л. с.), а также турбодизелями объемом 2,0 л (204 л. с.) и 3,0 л (281 и 286 л. с.). Кроме того, в линейке останется 367-сильный подзаряжаемый гибрид. Модель доступна с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про самый большой кроссовер Audi. Он достигает свыше 5 м в длину и стоит от $74 000.