Новий Audi A6 2023 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений Audi A6 зміниться зовні й отримає сучасні системи безпеки. Седан буде доступний у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Опубліковано шпигунські фото Audi A6 2023. Седан бізнес-класу незабаром пройде плановий фейсліфтинг і буде офіційно представлений 6 серпня. Про це повідомляє сайт Autohome.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Дизайн решітки радіатора відрізняється в різних версіях моделі Фото: autohome.com.cn

Оновлений седан Audi A6 помітили в Китаї. Саме в цій країні його презентують, адже зараз Китай — один із ключових ринків для моделі. До речі, там авто продається зі злегка збільшеною колісною базою. А ось універсал Audi A6 Avant можуть представити в Європі.

[ + – ] Ззаду змінені ліхтарі седана Фото: autohome.com.cn

Audi A6 2023 можна впізнати за зміненими фарами та новою решіткою радіатора, яка відрізняється дизайном у різних версіях моделі. Позаду освіжені ліхтарі, а ще авто замінені бампери.

Важливо

Чекаємо в Україні: стартувало виробництво наступника Chevrolet Lacetti за $9000 (фото)

Салон Audi A6 практично не зазнав змін — усе звелося до поліпшення внутрішнього оздоблення та нових його варіантів. На центральній панелі, як і раніше, встановлені відразу два сенсорні дисплеї. Комплектацію поповнять нові системи

[ + – ] На центральній панелі встановлено два сенсорні дисплеї Фото: autohome.com.cn

Новий Audi A6 буде запропонований з бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (190 і 245 к. с.) і 3,0 л (340 к. с.), а також турбодизелями об'ємом 2,0 л (204 к. с.) і 3,0 л (281 та 286 к. с.). Крім того, в лінійці залишиться 367-сильний гібрид, що заряджається. Модель доступна з переднім і повним приводом.

Раніше Фокус розповідав про найбільший кросовер Audi. Він досягає понад 5 м завдовжки та коштує від $74 000.