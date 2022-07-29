RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Чекаємо в Україні: стартувало виробництво наступника Chevrolet Lacetti за $9000 (фото)

465
Chevrolet Onix, Chevrolet Onix 2022, новий Chevrolet Onix, шевроле онікс, новий шевроле онікс, седан Chevrolet Onix
Фото: General Motors | Chevrolet Onix — недорогий седан В-класу

Бюджетний седан Chevrolet Onix прийде на зміну добре знайомим українцям моделям Lacetti й Cobalt. Випуск моделі налагодили в Узбекистані, і вона має всі шанси з'явитися на нашому ринку.

В Узбекистані зібрали першу партію Chevrolet Onix. Поки що бюджетний седан В-класу випускатимуть малими серіями, а повномасштабне виробництво стартує на початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт підприємства UzAuto Motors.

Chevrolet Onix, Chevrolet Onix 2022, новий Chevrolet Onix, шевроле онікс, новий шевроле онікс, седан Chevrolet Onix
Перші авто в Узбекистані вже зібрані
Фото: General Motors

Новий Chevrolet Onix є наступником відомих в Україні моделей Lacetti й Cobalt. Він має всі шанси вийти на наш ринок, адже Chevrolet від узбецького підрозділу General Motors у нас продаються (раніше вони були представлені під брендом Ravon).

Седан Chevrolet Onix відрізняється стриманим дизайном. Побудований на тій же платформі, що й кросовер Chevrolet Tracker, який також почали випускати на UzAuto Motors (і на нього теж чекають в Україні). За габаритами він можна порівняти з Lacetti й Cobalt.

Chevrolet Onix, Chevrolet Onix 2022, новий Chevrolet Onix, шевроле онікс, новий шевроле онікс, седан Chevrolet Onix
Прилади поміщені в окремі колодязі
Фото: General Motors

Розміри Chevrolet Onix 2022:

  • Довжина — 4474 мм
  • Ширина — 1730 мм
  • Висота — 1471 мм
  • Колісна база — 2600 мм
  • Кліренс — 134 мм
Важливо
Названо найбільш надійні та довговічні сімейні седани (фото)
Названо найбільш надійні та довговічні сімейні седани (фото)

Інтер'єр і ціна Chevrolet Onyx

Салон Chevrolet Onix багато в чому схожий на інтер'єр родинного Tracker. Прилади поміщені в окремі колодязі, а на центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий дисплей. Об'єм багажника — 469 л.

Chevrolet Onix, Chevrolet Onix 2022, новий Chevrolet Onix, шевроле онікс, новий шевроле онікс, седан Chevrolet Onix
Седан досягає майже 4,5 м у довжину
Фото: General Motors

Седан надійде в продаж за ціною від 9000 до 12 000 доларів. Базова комплектація Chevrolet Onix включатиме ABS, електросклопідйомники, кондиціонер, аудіосистему й Android Auto з Apple CarPlay. Топовий варіант отримає клімат-контроль, підігрів сидінь і камеру заднього виду.

Chevrolet Onix, Chevrolet Onix 2022, новий Chevrolet Onix, шевроле онікс, новий шевроле онікс, седан Chevrolet Onix
На вибір запропонують бензинові двигуни об'ємом 1,0 та 1,2 л
Фото: General Motors

Chevrolet Onix, характеристики

На вибір запропонують 1,2-літровий бензиновий атмосферний двигун на 89 к. с. і 1,0-літровий 116-сильний турбомотор. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 10,9 с і витрачає 8,4 л/100 км у місті й 6 л/100 км на трасі. Седану будуть доступні 5-ступінчаста механічна та 6-ступінчаста автоматична КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet представили недорогий молодіжний кросовер Seeker із яскравим дизайном.