Чекаємо в Україні: стартувало виробництво наступника Chevrolet Lacetti за $9000 (фото)

Бюджетний седан Chevrolet Onix прийде на зміну добре знайомим українцям моделям Lacetti й Cobalt. Випуск моделі налагодили в Узбекистані, і вона має всі шанси з'явитися на нашому ринку.

В Узбекистані зібрали першу партію Chevrolet Onix. Поки що бюджетний седан В-класу випускатимуть малими серіями, а повномасштабне виробництво стартує на початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт підприємства UzAuto Motors.

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[ + – ] Перші авто в Узбекистані вже зібрані Фото: General Motors

Новий Chevrolet Onix є наступником відомих в Україні моделей Lacetti й Cobalt. Він має всі шанси вийти на наш ринок, адже Chevrolet від узбецького підрозділу General Motors у нас продаються (раніше вони були представлені під брендом Ravon).

Седан Chevrolet Onix відрізняється стриманим дизайном. Побудований на тій же платформі, що й кросовер Chevrolet Tracker, який також почали випускати на UzAuto Motors (і на нього теж чекають в Україні). За габаритами він можна порівняти з Lacetti й Cobalt.

[ + – ] Прилади поміщені в окремі колодязі Фото: General Motors

Розміри Chevrolet Onix 2022:

Довжина — 4474 мм

Ширина — 1730 мм

Висота — 1471 мм

Колісна база — 2600 мм

Кліренс — 134 мм

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Інтер'єр і ціна Chevrolet Onyx

Салон Chevrolet Onix багато в чому схожий на інтер'єр родинного Tracker. Прилади поміщені в окремі колодязі, а на центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий дисплей. Об'єм багажника — 469 л.

[ + – ] Седан досягає майже 4,5 м у довжину Фото: General Motors

Седан надійде в продаж за ціною від 9000 до 12 000 доларів. Базова комплектація Chevrolet Onix включатиме ABS, електросклопідйомники, кондиціонер, аудіосистему й Android Auto з Apple CarPlay. Топовий варіант отримає клімат-контроль, підігрів сидінь і камеру заднього виду.

[ + – ] На вибір запропонують бензинові двигуни об'ємом 1,0 та 1,2 л Фото: General Motors

Chevrolet Onix, характеристики

На вибір запропонують 1,2-літровий бензиновий атмосферний двигун на 89 к. с. і 1,0-літровий 116-сильний турбомотор. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 10,9 с і витрачає 8,4 л/100 км у місті й 6 л/100 км на трасі. Седану будуть доступні 5-ступінчаста механічна та 6-ступінчаста автоматична КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet представили недорогий молодіжний кросовер Seeker із яскравим дизайном.