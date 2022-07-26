Названо найбільш надійні та довговічні сімейні седани (фото)
Експерти опитали 300 000 власників сімейних седанів, випущених із 2017 року. Найбільш довговічними виявилися моделі японських брендів.
У наші дні сімейні седани програють у популярності кросоверам, а тому на вторинному ринку вони дешевші. У процесі вибору вживаного авто на перше місце виходять довговічність та відсутність несправностей. Американська споживча організація Consumer Reports обрала найнадійніші седани сучасності.
У межах дослідження експерти вивчили досвід 300 тисяч власників седанів, випущених після 2017 року. На основі цих даних обрали ТОП-7 найдовговічніших седанів.
Toyota Corolla
Toyota Corolla — недарма найпопулярніший автомобіль в історії. У неї надійні та невибагливі мотори, проста конструкція, а також непогана ліквідність.
Mazda 6
Переваги Mazda 6 — економічні двигуни, надійна автоматична КПП та якісне довговічне оздоблення салону. До того ж у седана досить високий (165 мм) кліренс.Важливо
Toyota Camry
У Camry традиційно надійні атмосферні мотори та висока якість складання. Плюси седана – м'яка комфортна підвіска та просторий салон.
Honda Accord
У Honda Accord відзначають хорошу динаміку та пристосованість до експлуатації в умовах суворих зим. Двигуни з турбонаддувом безпроблемні.
Volkswagen Passat
Власники зазначають надійність та економічність 1,8-літрового 180-сильного турбомотора. У седана сучасна віртуальна панель приладів і просторий задній ряд сидінь.Важливо
Subaru Legacy
У Subaru Legacy міцна ходова та повний привід. Атмосферний 2,5-літровий двигун також дуже міцний.
Toyota Avalon
З технічної точки зору Avalon мало чим відрізняється від Toyota Camry, а тому не менш надійний, але при цьому більший і просторіший.
Раніше Фокус розповідав про найбільш надійні та ненадійні японські автомобілі.