Названі найбільш і найменш надійні японські автомобілі

Експерти визначили найкращі та найгірші японські автомобілі. У деяких автовиробників у лінійці одночасно присутні дуже надійні та відверто невдалі моделі.

Японські автомобілі традиційно славляться своєю надійністю, і деякі з них долають мільйони кілометрів. Утім усі автовиробники мають як вдалі моделі, так і провальні. Американський сайт HotCars назвав найнадійніші та найбільш ненадійні авто з Японії.

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[ + – ] Toyota Camry не надто відстала від спорідненого Lexus Фото: Toyota

При складанні списку основу взяли дані рейтингів якості, а також інформацію про відгук авто для усунення заводських дефектів (якщо вони мали місце).

[ + – ] У Mazda RX-8 двигун часом доводиться міняти при пробігу менше 100 тис. км Фото: Mazda

Найнадійніше японське авто сучасності — Lexus ES із показником 96% у рейтингу якості від організації JD Power. Друге та третє місця ділять споріднена з Lexus Toyota Camry та Honda Accord (в обох моделей показник 82%).

ТОП-5 найнадійніших японських авто

Lexus ES

Toyota Camry

Honda Accord

Subaru Outback

Mazda MX-5

Серед проблемних авто також опинилися моделі Honda, Mazda та Subaru.

Важливо

Мільйон кілометрів — не межа: названі найнадійніші авто всіх часів та народів

Найненадійніші японські автомобілі

Infiniti Q50 — відзначені проблеми з подушками безпеки, кермовим керуванням, дроселем і гібридною установкою;

Nissan Titan — глухне двигун, проблеми з важелем КПП, кондиціонером і важелями підвіски;

Mazda RX-8 — роторно-поршневий двигун відрізняється підвищеною витратою мастила, а також дуже вибагливий і при неправильному обслуговуванні може вийти з ладу при пробігу менше ніж 100 тис. км;

Honda Odyssey — часті несправності КПП, каталізатора, замка запалювання, гальм і зсувних дверей;

Subaru Ascent — проблеми з трансмісією, неякісне зварювання кузова.

Раніше Фокус повідомляв, що найнадійніші авто назвали у Франції. Серед них переважають бюджетні моделі.