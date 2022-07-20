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Названі найбільш і найменш надійні японські автомобілі

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Lexus ES, Toyota Camry, Honda Accord, японські авто, найнадійніші авто, найненадійніші авто
Фото: Lexus | Lexus ES — найнадійніший японський автомобіль

Експерти визначили найкращі та найгірші японські автомобілі. У деяких автовиробників у лінійці одночасно присутні дуже надійні та відверто невдалі моделі.

Японські автомобілі традиційно славляться своєю надійністю, і деякі з них долають мільйони кілометрів. Утім усі автовиробники мають як вдалі моделі, так і провальні. Американський сайт HotCars назвав найнадійніші та найбільш ненадійні авто з Японії.

Lexus ES, Toyota Camry, Honda Accord, японські авто, найнадійніші авто, найненадійніші авто
Toyota Camry не надто відстала від спорідненого Lexus
Фото: Toyota

При складанні списку основу взяли дані рейтингів якості, а також інформацію про відгук авто для усунення заводських дефектів (якщо вони мали місце).

Lexus ES, Toyota Camry, Honda Accord, японські авто, найнадійніші авто, ненадійні авто
У Mazda RX-8 двигун часом доводиться міняти при пробігу менше 100 тис. км
Фото: Mazda

Найнадійніше японське авто сучасності — Lexus ES із показником 96% у рейтингу якості від організації JD Power. Друге та третє місця ділять споріднена з Lexus Toyota Camry та Honda Accord (в обох моделей показник 82%).

ТОП-5 найнадійніших японських авто

  • Lexus ES
  • Toyota Camry
  • Honda Accord
  • Subaru Outback
  • Mazda MX-5

Серед проблемних авто також опинилися моделі Honda, Mazda та Subaru.

Важливо
Мільйон кілометрів — не межа: названі найнадійніші авто всіх часів та народів
Мільйон кілометрів — не межа: названі найнадійніші авто всіх часів та народів

Найненадійніші японські автомобілі

  • Infiniti Q50 — відзначені проблеми з подушками безпеки, кермовим керуванням, дроселем і гібридною установкою;
  • Nissan Titan — глухне двигун, проблеми з важелем КПП, кондиціонером і важелями підвіски;
  • Mazda RX-8 — роторно-поршневий двигун відрізняється підвищеною витратою мастила, а також дуже вибагливий і при неправильному обслуговуванні може вийти з ладу при пробігу менше ніж 100 тис. км;
  • Honda Odyssey — часті несправності КПП, каталізатора, замка запалювання, гальм і зсувних дверей;
  • Subaru Ascent — проблеми з трансмісією, неякісне зварювання кузова.

Раніше Фокус повідомляв, що найнадійніші авто назвали у Франції. Серед них переважають бюджетні моделі.