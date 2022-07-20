Названі найбільш і найменш надійні японські автомобілі
Експерти визначили найкращі та найгірші японські автомобілі. У деяких автовиробників у лінійці одночасно присутні дуже надійні та відверто невдалі моделі.
Японські автомобілі традиційно славляться своєю надійністю, і деякі з них долають мільйони кілометрів. Утім усі автовиробники мають як вдалі моделі, так і провальні. Американський сайт HotCars назвав найнадійніші та найбільш ненадійні авто з Японії.
При складанні списку основу взяли дані рейтингів якості, а також інформацію про відгук авто для усунення заводських дефектів (якщо вони мали місце).
Найнадійніше японське авто сучасності — Lexus ES із показником 96% у рейтингу якості від організації JD Power. Друге та третє місця ділять споріднена з Lexus Toyota Camry та Honda Accord (в обох моделей показник 82%).
ТОП-5 найнадійніших японських авто
- Lexus ES
- Toyota Camry
- Honda Accord
- Subaru Outback
- Mazda MX-5
Серед проблемних авто також опинилися моделі Honda, Mazda та Subaru.Важливо
Найненадійніші японські автомобілі
- Infiniti Q50 — відзначені проблеми з подушками безпеки, кермовим керуванням, дроселем і гібридною установкою;
- Nissan Titan — глухне двигун, проблеми з важелем КПП, кондиціонером і важелями підвіски;
- Mazda RX-8 — роторно-поршневий двигун відрізняється підвищеною витратою мастила, а також дуже вибагливий і при неправильному обслуговуванні може вийти з ладу при пробігу менше ніж 100 тис. км;
- Honda Odyssey — часті несправності КПП, каталізатора, замка запалювання, гальм і зсувних дверей;
- Subaru Ascent — проблеми з трансмісією, неякісне зварювання кузова.
Раніше Фокус повідомляв, що найнадійніші авто назвали у Франції. Серед них переважають бюджетні моделі.