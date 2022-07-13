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У Європі назвали найнадійніші авто сучасності: для них 200 тисяч км – не проблема

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Фото: Motor1.com | Критерієм надійності в рейтингу є кількість авто з пробігом 200 тис. км і більше

Експерти визначили, які автомобілі найчастіше проїжджають 200 тисяч кілометрів і більше. З'ясувалося, що це недорогі бюджетні моделі.

У Франції було проведено дослідження надійності сучасних автомобілів. Експерти визначили, для яких моделей пробіг 200 тисяч кілометрів і більше — не проблема. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

У межах дослідження було проаналізовано дані автомобілів, що пройшли техогляд у Франції у 2021 році. З'ясувалося, що понад 200 тис. км. проїхали 21,82% машин (3,7 млн одиниць). Також встановили, що 27% авто мають вік понад 15 років.

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Найбільш довговічним авто став Peugeot 307
Фото: Stellantis

На основі цих даних проаналізували, які моделі найчастіше досягають 200 тис. км. пробігу. Лідером виявився Peugeot 307 — позначку подолали 150 140 авто. На другому місці — Peugeot 206 (144 016 авто), а на третьому — Renault Clio другого покоління (121 253 шт.). До ТОП-25 рейтингу потрапили переважно недорогі бюджетні моделі.

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Найнадійніші автомобілі на французькому ринку:

  1. Peugeot 307 — 150 140 авто з пробігом понад 200 тис. км.
  2. Peugeot 206 — 144 016.
  3. Renault Clio другого покоління — 121 253.
  4. Renault Clio третього покоління — 87 082.
  5. Citroen Xsara Picasso — 86 062.
  6. Peugeot 207 — 84 920.
  7. Volkswagen Golf 5/6 та Jetta — 79 537.
  8. Renault Scenic другого покоління — 76 500.
  9. Volkswagen Golf 4/Bora — 65 084.
  10. Citroen C4 Picasso — 61 699.
  11. Citroen C3 першого покоління — 61 637.
  12. Peugeot 308 першого покоління — 58 901.
  13. Renault Megane другого покоління — 57 262.
  14. Volkswagen Touran першого покоління — 51 586.
  15. Peugeot 407 — 48 832.
  16. Citroen C4 першого покоління — 47 727.
  17. Audi A3 другого покоління — 47 200.
  18. Citroen Berlingo першого покоління — 46 639.
  19. Renault Scenic першого покоління — 44 325.
  20. Peugeot 306 — 44 313.
  21. Peugeot 406 — 43 922.
  22. Renault Megane третього покоління –— 40 650.
  23. Renault Kangoo першого покоління — 39 047.
  24. BMW 3 E46 — 35 520.
  25. Renault Scenic третього покоління — 33 400.
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