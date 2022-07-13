У Європі назвали найнадійніші авто сучасності: для них 200 тисяч км – не проблема
Експерти визначили, які автомобілі найчастіше проїжджають 200 тисяч кілометрів і більше. З'ясувалося, що це недорогі бюджетні моделі.
У Франції було проведено дослідження надійності сучасних автомобілів. Експерти визначили, для яких моделей пробіг 200 тисяч кілометрів і більше — не проблема. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
У межах дослідження було проаналізовано дані автомобілів, що пройшли техогляд у Франції у 2021 році. З'ясувалося, що понад 200 тис. км. проїхали 21,82% машин (3,7 млн одиниць). Також встановили, що 27% авто мають вік понад 15 років.
На основі цих даних проаналізували, які моделі найчастіше досягають 200 тис. км. пробігу. Лідером виявився Peugeot 307 — позначку подолали 150 140 авто. На другому місці — Peugeot 206 (144 016 авто), а на третьому — Renault Clio другого покоління (121 253 шт.). До ТОП-25 рейтингу потрапили переважно недорогі бюджетні моделі.Важливо
Найнадійніші автомобілі на французькому ринку:
- Peugeot 307 — 150 140 авто з пробігом понад 200 тис. км.
- Peugeot 206 — 144 016.
- Renault Clio другого покоління — 121 253.
- Renault Clio третього покоління — 87 082.
- Citroen Xsara Picasso — 86 062.
- Peugeot 207 — 84 920.
- Volkswagen Golf 5/6 та Jetta — 79 537.
- Renault Scenic другого покоління — 76 500.
- Volkswagen Golf 4/Bora — 65 084.
- Citroen C4 Picasso — 61 699.
- Citroen C3 першого покоління — 61 637.
- Peugeot 308 першого покоління — 58 901.
- Renault Megane другого покоління — 57 262.
- Volkswagen Touran першого покоління — 51 586.
- Peugeot 407 — 48 832.
- Citroen C4 першого покоління — 47 727.
- Audi A3 другого покоління — 47 200.
- Citroen Berlingo першого покоління — 46 639.
- Renault Scenic першого покоління — 44 325.
- Peugeot 306 — 44 313.
- Peugeot 406 — 43 922.
- Renault Megane третього покоління –— 40 650.
- Renault Kangoo першого покоління — 39 047.
- BMW 3 E46 — 35 520.
- Renault Scenic третього покоління — 33 400.
Раніше Фокус писав про найнадійніші автомобілі всіх часів і народів. Для них і мільйон кілометрів — не межа.