У Європі назвали найнадійніші авто сучасності: для них 200 тисяч км – не проблема

Експерти визначили, які автомобілі найчастіше проїжджають 200 тисяч кілометрів і більше. З'ясувалося, що це недорогі бюджетні моделі.

У Франції було проведено дослідження надійності сучасних автомобілів. Експерти визначили, для яких моделей пробіг 200 тисяч кілометрів і більше — не проблема. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

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У межах дослідження було проаналізовано дані автомобілів, що пройшли техогляд у Франції у 2021 році. З'ясувалося, що понад 200 тис. км. проїхали 21,82% машин (3,7 млн одиниць). Також встановили, що 27% авто мають вік понад 15 років.

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На основі цих даних проаналізували, які моделі найчастіше досягають 200 тис. км. пробігу. Лідером виявився Peugeot 307 — позначку подолали 150 140 авто. На другому місці — Peugeot 206 (144 016 авто), а на третьому — Renault Clio другого покоління (121 253 шт.). До ТОП-25 рейтингу потрапили переважно недорогі бюджетні моделі.

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Найнадійніші автомобілі на французькому ринку:

Peugeot 307 — 150 140 авто з пробігом понад 200 тис. км. Peugeot 206 — 144 016. Renault Clio другого покоління — 121 253. Renault Clio третього покоління — 87 082. Citroen Xsara Picasso — 86 062. Peugeot 207 — 84 920. Volkswagen Golf 5/6 та Jetta — 79 537. Renault Scenic другого покоління — 76 500. Volkswagen Golf 4/Bora — 65 084. Citroen C4 Picasso — 61 699. Citroen C3 першого покоління — 61 637. Peugeot 308 першого покоління — 58 901. Renault Megane другого покоління — 57 262. Volkswagen Touran першого покоління — 51 586. Peugeot 407 — 48 832. Citroen C4 першого покоління — 47 727. Audi A3 другого покоління — 47 200. Citroen Berlingo першого покоління — 46 639. Renault Scenic першого покоління — 44 325. Peugeot 306 — 44 313. Peugeot 406 — 43 922. Renault Megane третього покоління –— 40 650. Renault Kangoo першого покоління — 39 047. BMW 3 E46 — 35 520. Renault Scenic третього покоління — 33 400.

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