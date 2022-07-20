Названы самые надежные и самые ненадежные японские автомобили
Эксперты определили лучшие и худшие японские автомобили. У некоторых автопроизводителей в линейке одновременно присутствуют очень надежные и откровенно неудачные модели.
Японские автомобили традиционно славятся своей надежностью и некоторые из них преодолевают миллионы километров. Впрочем, у всех автопроизводителей есть как удачные модели, так и провальные. Американский сайт HotCars назвал самые надежные и самые ненадежные авто из Японии.
При составлении списка основу взяли данные рейтингов качества, а также информацию об отзывах авто для устранения заводских дефектов (если они имели место).
Самое надежное японское авто современности – Lexus ES с показателем 96% в рейтинге качества от организации J.D. Power. Второе и третье места делят родственная с Lexus Toyota Camry и Honda Accord (у обеих моделей показатель 82%).
ТОП-5 самых надежных японских авто
- Lexus ES
- Toyota Camry
- Honda Accord
- Subaru Outback
- Mazda MX-5
Примечательно, что среди проблемных авто также оказались модели Honda, Mazda и Subaru.Важно
Самые ненадежные японские автомобили
- Infiniti Q50 – отмечены проблемы с подушками безопасности, рулевым управлением, дросселем и гибридной установкой;
- Nissan Titan – глохнет двигатель, проблемы с рычагом КПП, кондиционером и рычагами подвески;
- Mazda RX-8 – роторно-поршневый двигатель отличается повышенным расходом масла, а также очень привередливый и при неправильном обслуживании может выйти из строя при пробеге менее 100 тыс. км;
- Honda Odyssey – частые неисправности КПП, катализатора, замка зажигания, тормозов и сдвижных дверей;
- Subaru Ascent – проблемы с трансмиссией, некачественная сварка кузова.
Ранее Фокус сообщал, что самые надежные авто назвали во Франции. Среди них преобладают бюджетные модели.