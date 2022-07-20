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Названы самые надежные и самые ненадежные японские автомобили

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Lexus ES, Toyota Camry, Honda Accord, японские авто, самые надежные авто, самые ненадежные авто
Фото: Lexus | Lexus ES — самый надежный японский автомобиль

Эксперты определили лучшие и худшие японские автомобили. У некоторых автопроизводителей в линейке одновременно присутствуют очень надежные и откровенно неудачные модели.

Японские автомобили традиционно славятся своей надежностью и некоторые из них преодолевают миллионы километров. Впрочем, у всех автопроизводителей есть как удачные модели, так и провальные. Американский сайт HotCars назвал самые надежные и самые ненадежные авто из Японии.

Lexus ES, Toyota Camry, Honda Accord, японские авто, самые надежные авто, самые ненадежные авто
Toyota Camry не слишком отстала от родственного Lexus
Фото: Toyota

При составлении списка основу взяли данные рейтингов качества, а также информацию об отзывах авто для устранения заводских дефектов (если они имели место).

Lexus ES, Toyota Camry, Honda Accord, японские авто, самые надежные авто, самые ненадежные авто
В Mazda RX-8 мотор порой приходится менять при пробеге менее 100 тыс. км
Фото: Mazda

Самое надежное японское авто современности – Lexus ES с показателем 96% в рейтинге качества от организации J.D. Power. Второе и третье места делят родственная с Lexus Toyota Camry и Honda Accord (у обеих моделей показатель 82%).

ТОП-5 самых надежных японских авто

  • Lexus ES
  • Toyota Camry
  • Honda Accord
  • Subaru Outback
  • Mazda MX-5

Примечательно, что среди проблемных авто также оказались модели Honda, Mazda и Subaru.

Важно
Миллион километров — не предел: названы самые надежные авто всех времен и народов
Миллион километров — не предел: названы самые надежные авто всех времен и народов

Самые ненадежные японские автомобили

  • Infiniti Q50 – отмечены проблемы с подушками безопасности, рулевым управлением, дросселем и гибридной установкой;
  • Nissan Titan – глохнет двигатель, проблемы с рычагом КПП, кондиционером и рычагами подвески;
  • Mazda RX-8 – роторно-поршневый двигатель отличается повышенным расходом масла, а также очень привередливый и при неправильном обслуживании может выйти из строя при пробеге менее 100 тыс. км;
  • Honda Odyssey – частые неисправности КПП, катализатора, замка зажигания, тормозов и сдвижных дверей;
  • Subaru Ascent – проблемы с трансмиссией, некачественная сварка кузова.

Ранее Фокус сообщал, что самые надежные авто назвали во Франции. Среди них преобладают бюджетные модели.