Новий флагманський седан Subaru розсекречено на перших фото

Новий Subaru Legacy виглядає свіжішим і отримав сучасні системи безпеки та мультимедіа. Топова версія оснащена 260-сильним турбомотором.

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Опубліковані офіційні фото Subaru Legacy 2023. Флагманський седан марки пройшов оновлення та надійде у продаж з осені. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

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[ + – ] Версія Sport отримала задній спойлер Фото: Subaru

Новий Subaru Legacy можна впізнати за зміненою передньою частиною. Седан D-класу отримав широку решітку радіатора з хромованою накладкою, V-подібний бампер та стрілоподібні фари. Крім того, з'явилася версія Sport із червоними вставками на кузові, 18-дюймовими дисками, невеликим заднім спойлером та двома вихлопними трубами.

[ + – ] У салоні покращили мультимедійну систему Фото: Subaru

Салон Subaru Legacy 2023 не зазнав змін, зате седан отримав нову версію мультимедійної системи Starlink з 11,6-дюймовим сенсорним дисплеєм. Крім того, автомобіль оснастили покращеним комплексом безпеки EyeSight, доповненим технологією автономного об'їзду перешкод.

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Базовий Subaru Legacy, як і раніше, оснащений 2,5-літровим опозитним бензиновим двигуном потужністю 182 к. с. А ось для варіанту Sport придатний 2,4-літровий турбомотор на 260 к. с. від кросовера Subaru Ascent. Всі модифікації седана комплектуються виключно безступінчастим варіатором CVT Lineartronic та постійним повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлення пройшов і позашляховий побратим Legacy — універсал підвищеної прохідності Subaru Outback.