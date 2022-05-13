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Новый флагманский седан Subaru рассекречен на первых фото

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Фото: Subaru | Subaru Legacy 2023 узнается по новой широкой решетке радиатора

Новый Subaru Legacy выглядит свежее и получил современные системы безопасности и мультимедиа. Топовая версия оснащена 260-сильным турбомотором.

Опубликованы официальные фото Subaru Legacy 2023. Флагманский седан марки прошел обновление и поступит в продажу с осени. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

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Версия Sport получила задний спойлер
Фото: Subaru

Новый Subaru Legacy узнается по измененной передней части. Седан D-класса получил широкую решетку радиатора с хромированной накладкой, V-образный бампер и стреловидные фары. Кроме того, появилась версия Sport с красными вставками на кузове, 18-дюймовыми дисками, небольшим задним спойлером и двумя выхлопными трубами.

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В салоне улучшили мультимедийную систему.
Фото: Subaru

Салон Subaru Legacy 2023 не претерпел изменений, но зато седан получил новую версию мультимедийной системы Starlink с 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Кроме того, автомобиль оснастили улучшенным комплексом безопасности EyeSight, дополненным технологией автономного объезда препятствий.

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Базовый Subaru Legacy по-прежнему оснащен 2,5-литровым оппозитным бензиновым двигателем мощностью 182 л. с. А вот для варианта Sport припасен 2,4-литровый турбомотор на 260 л. с. от кроссовера Subaru Ascent. Все модификации седана комплектуются исключительно бесступенчатым вариатором CVT Lineartronic и фирменным постоянным полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что обновление прошел и внедорожный собрат Legacy — универсал повышенной проходимости Subaru Outback.