Названы самые надежные и долговечные семейные седаны (фото)
Эксперты опросили 300 000 владельцев семейных седанов, выпущенных с 2017 года. Наиболее долговечными оказались модели японских брендов.
В наши дни семейные седаны проигрывают в популярности кроссоверам, а потому на вторичном рынке они дешевле. При выборе б/у авто на первое место выходят долговечность и отсутствие неисправностей. Американская потребительская организация Consumer Reports выбрала самые надежные седаны современности.
В рамках исследования эксперты изучили опыт 300 000 владельцев седанов, выпущенных после 2017 года. На основе этих данных выбрали ТОП-7 самых долговечных седанов.
Toyota Corolla
Toyota Corolla – неспроста самый популярный автомобиль в истории. У нее надежные и неприхотливые моторы, простая конструкция, а также неплохая ликвидность.
Mazda 6
Преимущества Mazda 6 – экономичные двигатели, надежная автоматическая КПП и качественная долговечная отделка салона. К тому же, у седана довольно высокий (165 мм) клиренс.Важно
Toyota Camry
У Camry традиционно надежные атмосферные моторы и высокое качество сборки. Плюсы седана – мягкая комфортабельная подвеска и просторный салон.
Honda Accord
У Honda Accord отмечают хорошую динамику и приспособленность к эксплуатации в условиях суровых зим. Двигатели с турбонаддувом беспроблемные.
Volkswagen Passat
Владельцы отмечают надежность и экономичность 1,8-литрового 180-сильного турбомотора. У седана современная виртуальная панель приборов и просторный задний ряд сидений.Важно
Subaru Legacy
У Subaru Legacy крепкая ходовая и неубиваемый полный привод. Атмосферный 2,5-литровый мотор также очень крепкий.
Toyota Avalon
С технической точки зрения Avalon мало чем отличается от Toyota Camry, а потому не менее надежен, но при этом больше и просторнее.
Ранее Фокус рассказывал про самые надежные и ненадежные японские автомобили.