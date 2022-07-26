Названы самые надежные и долговечные семейные седаны (фото)

Эксперты опросили 300 000 владельцев семейных седанов, выпущенных с 2017 года. Наиболее долговечными оказались модели японских брендов.

В наши дни семейные седаны проигрывают в популярности кроссоверам, а потому на вторичном рынке они дешевле. При выборе б/у авто на первое место выходят долговечность и отсутствие неисправностей. Американская потребительская организация Consumer Reports выбрала самые надежные седаны современности.

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В рамках исследования эксперты изучили опыт 300 000 владельцев седанов, выпущенных после 2017 года. На основе этих данных выбрали ТОП-7 самых долговечных седанов.

Toyota Corolla

[ + – ] Toyota Corolla Фото: Toyota

Toyota Corolla – неспроста самый популярный автомобиль в истории. У нее надежные и неприхотливые моторы, простая конструкция, а также неплохая ликвидность.

Mazda 6

[ + – ] Mazda 6 Фото: Mazda

Преимущества Mazda 6 – экономичные двигатели, надежная автоматическая КПП и качественная долговечная отделка салона. К тому же, у седана довольно высокий (165 мм) клиренс.

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Toyota Camry

[ + – ] Toyota Camry Фото: Toyota

У Camry традиционно надежные атмосферные моторы и высокое качество сборки. Плюсы седана – мягкая комфортабельная подвеска и просторный салон.

Honda Accord

[ + – ] Honda Accord Фото: Honda

У Honda Accord отмечают хорошую динамику и приспособленность к эксплуатации в условиях суровых зим. Двигатели с турбонаддувом беспроблемные.

Volkswagen Passat

[ + – ] Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Владельцы отмечают надежность и экономичность 1,8-литрового 180-сильного турбомотора. У седана современная виртуальная панель приборов и просторный задний ряд сидений.

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Subaru Legacy

[ + – ] Subaru Legacy Фото: Subaru

У Subaru Legacy крепкая ходовая и неубиваемый полный привод. Атмосферный 2,5-литровый мотор также очень крепкий.

Toyota Avalon

[ + – ] Toyota Avalon Фото: Toyota

С технической точки зрения Avalon мало чем отличается от Toyota Camry, а потому не менее надежен, но при этом больше и просторнее.

Ранее Фокус рассказывал про самые надежные и ненадежные японские автомобили.