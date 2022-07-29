Ждем в Украине: стартовало производство преемника Chevrolet Lacetti за $9000 (фото)
Бюджетный седан Chevrolet Onix придет на смену хорошо знакомым украинцам моделям Lacetti и Cobalt. Выпуск модели наладили в Узбекистане и она имеет все шансы появиться на нашем рынке.
В Узбекистане собрали первую партию Chevrolet Onix. Пока бюджетный седан В-класса будут выпускать малыми сериями, а полномасштабное производство стартует в начале 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт предприятия UzAuto Motors.
Новый Chevrolet Onix является преемником известных в Украине моделей Lacetti и Cobalt. Он имеет все шансы выйти на наш рынок, ведь Chevrolet от узбекского подразделения General Motors у нас продаются (ранее они были представлены под брендом Ravon).
Седан Chevrolet Onix отличается сдержанным дизайном Построен на той же платформе, что и кроссовер Chevrolet Tracker, который также начали выпускать на UzAuto Motors (и его тоже ждут в Украине). По габаритам он сопоставим с Lacetti и Cobalt.
Размеры Chevrolet Onix 2022:
- Длина – 4474 мм
- Ширина – 1730 мм
- Высота – 1471 мм
- Колесная база – 2600 мм
- Клиренс 134 мм
Интерьер и цена Chevrolet Onyx
Салон Chevrolet Onix во многом схож с интерьером родственного Tracker. Приборы помещены в отдельные колодцы, а на центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника — 469 л.
Седан поступит в продажу по цене от 9000 до 12 000 долларов. Базовая комплектация Chevrolet Onix будет включать ABS, электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистему и Android Auto с Apple CarPlay. Топовый вариант получит климат-контроль, подогрев сидений и камеру заднего вида.
Chevrolet Onix, характеристики
На выбор предложат 1,2-литровый атмосферный бензиновый двигатель на 89 л. с. и 1,0-литровый 116-сильный турбомотор. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 10,9 с и расходует 8,4 л/100 км в городе и 6 л/100 км на трассе. Седану будут доступны 5-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая автоматическая КПП.
Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet представили недорогой молодежный кроссовер Seeker с ярким дизайном.