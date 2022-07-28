Яркий дизайн и богатое оснащение: Chevrolet показали новый кроссовер за $20 000 (фото)

Новый Chevrolet Seeker — компактный молодежный кроссовер с оригинальным дизайном и 184-сильным турбомотором. Топовый вариант модели получил 18-дюймовые диски, вентиляцию сидений и электропривод двери багажника.

В Китае презентовали новый Chevrolet Seeker. Недорогой кроссовер для молодежи поступит в производство с осени. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

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[ + – ] Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: General Motors

Кроссовер Chevrolet Seeker 2023 отличается оригинальным дизайном с тоненькими диодными фарами, огромной решеткой радиатора и изогнутыми фонарями. Крылья расширены, а наклоненное заднее стекло прикрыто спойлером. По габаритам авто крупнее Chevrolet Tracker, но меньше модели Equinox.

Размеры Chevrolet Seeker 2023:

Длина – 4537 мм

Ширина – 1823 мм

Высота – 1564 мм

Колесная база – 2700 мм

[ + – ] Центральный дисплей повернут к водителю Фото: General Motors

В топовом Chevrolet Seeker RS салон отделан перфорированной кожей, которую разбавляют ярко-красные вставки и швы. Руль скошен снизу. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, который повернут к водителю.

Комплектация Chevrolet Seeker RS весьма богатая – включает 18-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, камеру заднего вида, электропривод двери багажника и беспроводную зарядку для смартфонов.

[ + – ] Кроссовер оснащен 1,5-литровым 184-сильным турбомотором Фото: General Motors

Характеристики Chevrolet Seeker

Автомобиль комплектуют 1,5-литровым 184-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатым автоматом. Привод может быть передним или полным.

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Кроссовер Chevrolet Seeker будут выпускать на шанхайском заводе SAIC-GM. Модель станет "глобальной": ее будут продавать по всему миру по цене примерно от 20 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что новый Chevrolet Blazer стал электромобилем. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с.