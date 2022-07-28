Яскравий дизайн та багате оснащення: Chevrolet показали новий кросовер за $20 000 (фото)
Новий Chevrolet Seeker — компактний молодіжний кросовер з оригінальним дизайном та 184-сильним турбомотором. Топовий варіант моделі отримав 18-дюймові диски, вентиляцію сидінь та електропривод дверей багажника.
У Китаї презентували новий Chevrolet Seeker. Недорогий кросовер для молоді надійде у виробництво з осені. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.
Кросовер Chevrolet Seeker 2023 відрізняється оригінальним дизайном з тоненькими діодними фарами, величезними радіаторною решіткою і вигнутими ліхтарями. Крила розширені, а нахилене заднє скло прикрите спойлером. За габаритами авто більше за Chevrolet Tracker, але менше від моделі Equinox.
Розміри Chevrolet Seeker 2023:
- Довжина — 4537 мм
- Ширина — 1823 мм
- Висота — 1564 мм
- Колісна база — 2700 мм
У топовому Chevrolet Seeker RS салон оздоблений перфорованою шкірою, яку розбавляють яскраво-червоні вставки та шви. Кермо скошене знизу. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, який повернуто до водія.
Комплектація Chevrolet Seeker RS дуже багата — включає 18-дюймові литі диски, двозонний клімат-контроль, електропривід, підігрів та вентиляцію сидінь, камеру заднього виду, електропривод дверей багажника та бездротову зарядку для смартфонів.
Характеристики Chevrolet Seeker
Автомобіль комплектують 1,5-літровим 184-сильним бензиновим турбомотором та варіатором. Привід може бути переднім чи повним.Важливо
Кросовер Chevrolet Seeker випускатимуть на шанхайському заводі SAIC-GM. Модель стане "глобальною": її продаватимуть у всьому світі за ціною приблизно від 20 000 доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Chevrolet Blazer став електромобілем. Топова версія розганяється до 100 км/год менш ніж за 4 с.