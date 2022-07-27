Розсекречено новий сімейний кросовер від Geely та Volvo: він може з'явитися в Україні (фото)
Новий Geely FX11 Xingyao - наступник моделі Atlas, яку активно продавали за межами Китаю. Кросовер побудований на базі Volvo XC40 та оснащується шведськими двигунами.
В інтернет потрапили перші фото Geely FX11 Xingyao. Недорогий сімейний кросовер презентують до кінця літа. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова модель прийде на зміну кросовера Geely Atlas, який продавали не лише в Китаї, а й у багатьох країнах. До речі, саме з Atlas у Geely збиралися повернутись на український ринок на початку 2022 року, але цим планам завадила війна. Тому цілком імовірно, що тепер до нас привезуть його наступника.
Як і багато сучасних Geely, FX11 створювали за участю фахівців Volvo (як відомо, шведський бренд належить китайському концерну). Модель побудована на платформі СМА від Volvo XC40. До речі, її використовує і флагманський Geely Preface.Важливо
Кросовер Geely FX11 Xingyao абсолютно не схожий на попередника. На зміну плавним лініям прийшли грані, а широка решітка радіатора поєднується з Г-подібними діодними фарами. Ліхтарі роз'єднані смужкою, що світиться. Крім того, нова модель більша.
Розміри Geely FX11 Xingyao:
- Довжина — 4670 мм
- Ширина — 1900 мм
- Висота — 1705 мм
- Колісна база — 2777 мм
Спочатку новий Geely FX11 Xingyao оснащуватимуть бензиновими турбомоторами Volvo об'ємом 1,5 л (184 к. с.) і 2,0 л (218 к. с.), а пізніше з'явиться ще й 245-сильна гібридна установка від Lynk & Co 01. Привід може бути переднім чи повним.
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