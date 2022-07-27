Розсекречено новий сімейний кросовер від Geely та Volvo: він може з'явитися в Україні (фото)

Новий Geely FX11 Xingyao - наступник моделі Atlas, яку активно продавали за межами Китаю. Кросовер побудований на базі Volvo XC40 та оснащується шведськими двигунами.

В інтернет потрапили перші фото Geely FX11 Xingyao. Недорогий сімейний кросовер презентують до кінця літа. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Нова модель прийде на зміну кросовера Geely Atlas, який продавали не лише в Китаї, а й у багатьох країнах. До речі, саме з Atlas у Geely збиралися повернутись на український ринок на початку 2022 року, але цим планам завадила війна. Тому цілком імовірно, що тепер до нас привезуть його наступника.

[ + – ] Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами Фото: CarNewsChina

Як і багато сучасних Geely, FX11 створювали за участю фахівців Volvo (як відомо, шведський бренд належить китайському концерну). Модель побудована на платформі СМА від Volvo XC40. До речі, її використовує і флагманський Geely Preface.

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Кросовер Geely FX11 Xingyao абсолютно не схожий на попередника. На зміну плавним лініям прийшли грані, а широка решітка радіатора поєднується з Г-подібними діодними фарами. Ліхтарі роз'єднані смужкою, що світиться. Крім того, нова модель більша.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані смужкою, що світиться Фото: CarNewsChina

Розміри Geely FX11 Xingyao:

Довжина — 4670 мм

Ширина — 1900 мм

Висота — 1705 мм

Колісна база — 2777 мм

[ + – ] Кросовер запропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: CarNewsChina

Спочатку новий Geely FX11 Xingyao оснащуватимуть бензиновими турбомоторами Volvo об'ємом 1,5 л (184 к. с.) і 2,0 л (218 к. с.), а пізніше з'явиться ще й 245-сильна гібридна установка від Lynk & Co 01. Привід може бути переднім чи повним.

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