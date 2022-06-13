Geely та Volvo показали новий гібридний кросовер для Європи (фото)
Кросовер Lynk&Co 01 пройшов планове оновлення та незабаром з'явиться на європейському ринку. Модель відтепер буде доступна виключно в гібридному виконанні.
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Опубліковано перші фото Lynk&Co 01 2022. Кросовер від Geely та Volvo пройшов фейсліфтинг і незабаром надійде в продаж за ціною від 28 до 31 тис. доларів. Про це повідомляє офіційний сайт китайського концерну.
Lynk&Co 01 побудований на платформі кросовера Volvo XC40, і в розробці моделі взяли участь шведські інженери. З 2021 року китайська модель продається в Європі та навіть успішно пройшла краш-тести EuroNCAP.
Новий Lynk&Co 01 можна впізнати за освіженою решіткою радіатора, зміненими фарами та ліхтарями на всю ширину кузова. Бампери стали агресивнішими. Крім того, кросовер отримав 19-дюймові легкосплавні диски нового дизайну.
У салоні покращено матеріали обробки. Китайський кросовер отримав нове рульове колесо зі збільшеною кількістю кнопок. Крім того, Lynk&Co 01 оснащений покращеними системами активної безпеки, і в тому числі — технологією напівавтономного водіння.Важливо
Відтепер усі Lynk&Co 01 будуть гібридами. Кросовер оснащений новою силовою установкою з 1,5-літровим турбодвигуном Volvo й електромотором сумарною потужністю 245 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 7,8 сек і витрачає 4,9 л/100 км у змішаному циклі. Пізніше також з'явиться гібрид Lynk&Co 01, що заряджається.
Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo спільно працюють над гібридним спорткаром Lynk&Co. Його прототип уже представили.