Geely и Volvo показали новый гибридный кроссовер для Европы (фото)

Кроссовер Lynk&Co 01 прошел плановое обновление и вскоре появится на европейском рынке. Модель отныне будет доступна исключительно в гибридном исполнении.

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Опубликованы первые фото Lynk&Co 01 2022. Кроссовер от Geely и Volvo прошел фейслифтинг и вскоре поступит в продажу по цене от 28 до 31 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт китайского концерна.

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[ + – ] Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова Фото: Geely

Lynk&Co 01 построен на платформе кроссовера Volvo XC40 и в разработке модели приняли участие шведские инженеры. С 2021 года китайская модель продается в Европе и даже успешно прошла краш-тесты EuroNCAP.

Новый Lynk&Co 01 узнается по освеженной решетке радиатора, измененным фарам и фонарям на всю ширину кузова. Бамперы стали агрессивнее. Кроме того, кроссовер получил 19-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.

[ + – ] В салоне установлен новый руль Фото: Geely

В салоне улучшены материалы отделки. Китайский кроссовер получил новое рулевое колесо с увеличенным количеством кнопок. Кроме того, Lynk&Co 01 оснащен улучшенными системами активной безопасности и в том числе – технологией полуавтономного вождения.

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Отныне все Lynk&Co 01 будут гибридами. Кроссовер оснащен новой силовой установкой с 1,5-литровым турбодвигателем Volvo и электромотором суммарной мощностью 245 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с и расходует 4,9 л/100 км в смешанном цикле. Позже также появится подзаряжаемый гибрид Lynk&Co 01.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно работают над гибридным спорткаром Lynk&Co. Его прототип уже представлен.