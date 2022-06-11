Повернення до витоків: MG готує недорогий двомісний спорткар (фото)
MG відновить випуск недорогих спортивних моделей. Родстер Cyberster відрізняється класичним дизайном, проте отримає сучасні електродвигуни.
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Опубліковано патентні зображення електричного спорткара MG Cyberster. Двомісний родстер мають представити наприкінці 2023 року, а у продаж він надійде 2024 року — якраз до 100-річчя британської марки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Модель недаремно присвятили ювілею MG. Справа в тому, що британський бренд відомий, перш за все, своїми компактними та легкими спортивними родстерами. Проте після банкрутства компанії та переходу її під крило китайського концерну SAIC такі моделі не випускали.Важливо
Тепер MG повертається до витоків. Британці обіцяють, що Cyberster стане першим у світі недорогим спортивним електромобілем.
Концепт-кар MG Cyberster показали минулого року і серійна модель з ним схожа, хоча виглядає стриманіше. У спорткара класичні пропорції з довгим капотом і зсунутим назад салоном. Привертають увагу краплеподібні фари і тоненькі стрілоподібні ліхтарі. Дах, який складається, м'який, як і у всіх класичних MG.
Характеристики MG Cyberster 2024 поки що невідомі, проте він стане найшвидшою моделлю британської марки. Під час презентації концепт-кара було заявлено, що він може розганятися до 100 км/год за 3 с і проїжджати до 800 км без підзарядки.
Раніше Фокус повідомляв, що MG підготували недорогого конкурента Nissan Leaf із запасом ходу близько 400 км. Хетчбек створено спеціально для європейського ринку.