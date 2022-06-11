Повернення до витоків: MG готує недорогий двомісний спорткар (фото)

MG відновить випуск недорогих спортивних моделей. Родстер Cyberster відрізняється класичним дизайном, проте отримає сучасні електродвигуни.

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Опубліковано патентні зображення електричного спорткара MG Cyberster. Двомісний родстер мають представити наприкінці 2023 року, а у продаж він надійде 2024 року — якраз до 100-річчя британської марки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Новий Cyberster представлять до 100-річчя MG Фото: CarNewsChina

Модель недаремно присвятили ювілею MG. Справа в тому, що британський бренд відомий, перш за все, своїми компактними та легкими спортивними родстерами. Проте після банкрутства компанії та переходу її під крило китайського концерну SAIC такі моделі не випускали.

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Тепер MG повертається до витоків. Британці обіцяють, що Cyberster стане першим у світі недорогим спортивним електромобілем.

[ + – ] Ліхтарі спорткара виконані у вигляді стрілок Фото: CarNewsChina

Концепт-кар MG Cyberster показали минулого року і серійна модель з ним схожа, хоча виглядає стриманіше. У спорткара класичні пропорції з довгим капотом і зсунутим назад салоном. Привертають увагу краплеподібні фари і тоненькі стрілоподібні ліхтарі. Дах, який складається, м'який, як і у всіх класичних MG.

[ + – ] Розробники обіцяють, що електромобіль буде недорогим Фото: CarNewsChina

Характеристики MG Cyberster 2024 поки що невідомі, проте він стане найшвидшою моделлю британської марки. Під час презентації концепт-кара було заявлено, що він може розганятися до 100 км/год за 3 с і проїжджати до 800 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що MG підготували недорогого конкурента Nissan Leaf із запасом ходу близько 400 км. Хетчбек створено спеціально для європейського ринку.