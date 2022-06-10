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У Нідерландах презентували електрокар із сонячними батареями: його можна не заряджати (фото)

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Фото: Lightyear | Lightyear One розробляли шість років

У ясний день сонячні панелі на даху Lightyear One забезпечують 70 км запасу ходу, а в похмурий — 35 км. Цього цілком достатньо для повсякденної їзди.

Нідерландський стартап Lightyear завершив роботи над першою моделлю One. Інноваційний електромобіль із сонячними батареями вже готовий до серійного виробництва, його продаватимуть за ціною від 250 тис. євро. Про це повідомляє офіційний сайт Lightyear.

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В автомобіля добре опрацьована аеродинаміка
Фото: Lightyear

Над Lightyear One працювали шість років, а перший його прототип показали публіці ще у 2019 році. Спочатку випустять партію з 964 автомобілів: машини почнуть постачати покупцям з листопада.

Новий Lightyear One — обтічний п'ятидверний ліфтбек з витягнутим силуетом. Його аеродинаміка добре опрацьована — коефіцієнт лобового опору становить лише 0,19.

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На передній панелі встановлено відразу чотири дисплеї
Фото: Lightyear

Розміри Lightyear One:

  • Довжина — 5083 мм
  • Ширина — 1972 мм
  • Висота — 1445 мм
Важливо
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Кузовні панелі та оздоблення салону виконані із пластику, отриманого шляхом вторинного перероблення. На передній панелі встановлені відразу чотири дисплеї — віртуальна панель приладів, 10,1-дюймовий сенсорний екран та пара моніторів камер, що замінюють дзеркала заднього виду. Об'єм багажника становить 640 л, а між передніми сидіннями передбачено 12-літровий відсік для дрібної поклажі.

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Ціна авто стартує з 250 тис. євро
Фото: Lightyear

Враховуючи ціну, комплектація Lightyear One не надто багата — клімат-контроль, парктронік, круїз-контроль, датчики дощу та світла.

Чотири мотор-колеса загальною потужністю 177 к. с. дозволяє електромобілю масою 1575 кг розганятися до 100 км/год за 10 с та розвивати 160 км/год. Сонячні батареї на даху та капоті забезпечують до 70 км пробігу на день у ясну погоду та 35 км — у похмуру.

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Дах та капот Lightyear One повністю покриті сонячними батареями
Фото: Lightyear

Тобто при повсякденній експлуатації в місті електрокар можна і не заряджати — сонячних панелей вистачить. Акумуляторна батарея на 60 кВт∙год призначена для далеких подорожей — її заряду вистачить на 625 км.

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