В Нидерландах презентовали электрокар с солнечными батареями: его можно не заряжать (фото)

В ясный день солнечные панели на крыше Lightyear One обеспечивают 70 км запаса хода, а в пасмурный – 35 км. Этого вполне достаточно для повседневной езды.

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Нидерландский стартап Lightyear завершил работы над своей первой моделью One. Инновационный электромобиль с солнечными батареями уже готов к серийному производству и будет продаваться по цене от 250 тыс. евро. Об этом сообщает официальный сайт Lightyear.

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[ + – ] У автомобиля хорошо проработана аэродинамика Фото: Lightyear

Над Lightyear One работали шесть лет, а первый его прототип показали публике еще в 2019 году. Поначалу выпустят партию из 964 авто: машины начнут поставлять покупателям с ноября.

Новый Lightyear One – обтекаемый пятидверный лифтбэк с вытянутым силуэтом. Его аэродинамика хорошо проработана – коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,19.

[ + – ] На передней панели установлены сразу четыре дисплея Фото: Lightyear

Размеры Lightyear One:

Длина – 5083 мм

Ширина – 1972 мм

Высота – 1445 мм

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Кузовные панели и отделка салона выполнены из пластика, полученного путем вторичной переработки. На передней панели установлены сразу четыре дисплея – виртуальная панель приборов, 10,1-дюймовый сенсорный экран и пара мониторов камер, заменяющих зеркала заднего вида. Объем багажника составляет 640 л, а между передними сиденьями предусмотрен 12-литровый отсек для мелкой поклажи.

[ + – ] Цена авто стартует с 250 тыс. евро Фото: Lightyear

Учитывая цену, комплектация Lightyear One не слишком богатая – климат-контроль, парктроник, круиз-контроль, датчики дождя и света.

Четыре мотор-колеса общей мощностью 177 л. с. позволяет электромобилю массой 1575 кг разгоняться до 100 км/ч за 10 с и развивать 160 км/ч. Солнечные батареи на крыше и капоте обеспечивают до 70 км пробега в день в ясную погоду и 35 км – в пасмурную.

[ + – ] Крыша и капот Lightyear One полностью покрыты солнечными батареями Фото: Lightyear

То есть, при повседневной эксплуатации в городе электрокар можно и не заряжать – солнечных панелей хватит. Аккумуляторная батарея на 60 кВт∙ч предназначена для дальних путешествий – ее заряда хватит на 625 км.

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