Запас ходу 400 км та 4 с до сотні: британці показали дешевого конкурента Nissan Leaf (фото)
Електромобіль MG Mulan дешевший за Nissan Leaf, але при цьому перевершує його за основними характеристиками. Модель націлена на європейський ринок і надійде у продаж до кінця року.
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Опубліковано офіційні фото електромобіля MG Mulan. Хетчбек почнуть продавати в Європі вже цього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий MG Mulan стане першою глобальною електричною моделлю марки. Його випуск налагодять на підприємстві китайського концерну SAIC (він володіє MG) у місті Нінді, проте розробляли Mulan у Великій Британії і тестували у різних країнах ЄС. Саме європейський ринок стане для електрокара пріоритетним.
MG Mulan – невеликий хетчбек С-класу. Його головними конкурентами називаються Nissan Leaf і Volkswagen ID.3, хоча британо-китайська модель буде відчутно дешевшою — приблизно від 25 тис. євро.
Розміри MG Mulan 2023:
- Довжина — 4287 мм.
- Ширина — 1836 мм
- Висота — 1516 мм
- Колісна база — 2705 мм
Електромобіль MG Mulan відкриває новий напрямок у дизайні марки. У його зовнішньому вигляді переважають грані, також привертають увагу загострений "ніс" і розкосі діодні фари.
В основі MG Mulan 2023 лежить повністю нова платформа. Вона дозволить застосувати нові технології — хетчбек отримає автопілот та інтернет 5G.
Заявлено, що модель отримає одномоторну задньопривідну версію і двохдвигунний повнопривідний варіант. Розгін до 100 км/год займе лише 4 з, а запас ходу становитиме близько 400 км. Швидше за все, силова установка Mulan буде запозичена у електричного кросовера MG Marvel R.
Раніше Фокус повідомляв, що Seat розсекретив молодіжний кросовер вартістю 20 тис. євро. Його випускатимуть із 2025 року.