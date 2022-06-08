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Запас ходу 400 км та 4 с до сотні: британці показали дешевого конкурента Nissan Leaf (фото)

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MG Mulan — електричний хетчбек С-класу

Електромобіль MG Mulan дешевший за Nissan Leaf, але при цьому перевершує його за основними характеристиками. Модель націлена на європейський ринок і надійде у продаж до кінця року.

Опубліковано офіційні фото електромобіля MG Mulan. Хетчбек почнуть продавати в Європі вже цього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий MG Mulan стане першою глобальною електричною моделлю марки. Його випуск налагодять на підприємстві китайського концерну SAIC (він володіє MG) у місті Нінді, проте розробляли Mulan у Великій Британії і тестували у різних країнах ЄС. Саме європейський ринок стане для електрокара пріоритетним.

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Запас ходу в топовій версії складе 400 км.

MG Mulan – невеликий хетчбек С-класу. Його головними конкурентами називаються Nissan Leaf і Volkswagen ID.3, хоча британо-китайська модель буде відчутно дешевшою — приблизно від 25 тис. євро.

Розміри MG Mulan 2023:

  • Довжина — 4287 мм.
  • Ширина — 1836 мм
  • Висота — 1516 мм
  • Колісна база — 2705 мм
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Електромобіль MG Mulan відкриває новий напрямок у дизайні марки. У його зовнішньому вигляді переважають грані, також привертають увагу загострений "ніс" і розкосі діодні фари.

В основі MG Mulan 2023 лежить повністю нова платформа. Вона дозволить застосувати нові технології — хетчбек отримає автопілот та інтернет 5G.

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Ціна MG Mulan стартує з 25 тисяч євро

Заявлено, що модель отримає одномоторну задньопривідну версію і двохдвигунний повнопривідний варіант. Розгін до 100 км/год займе лише 4 з, а запас ходу становитиме близько 400 км. Швидше за все, силова установка Mulan буде запозичена у електричного кросовера MG Marvel R.

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