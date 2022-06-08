Презентовано стильний молодіжний електрокросовер від Seat за 20 тисяч євро (відео)

Cupra UrbanRebel — представник нової лінійки недорогих електрокросоверів концерну Volkswagen. Модель почнуть випускати в Іспанії з 2025 року.

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Опубліковано перші фото нового Cupra UrbanRebel. Концепт-кар від спортивного підрозділу Seat є передсерійною версією недорогого електрокросовера, який надійде у продаж з 2025 року. Про це повідомляє прессслужба бренду.

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[ + – ] Електрокар коштуватиме 20-25 тисяч євро Фото: SEAT

Cupra UrbanRebel буде одним із представників сімейства доступних електрокросоверів концерну Volkswagen вартістю від 20 до 25 тис. євро. Моделі Cupra, Skoda та Volkswagen випускатимуть на підприємстві в іспанському Мартурелі й щороку планують збирати приблизно 500 тис. автомобілів.

[ + – ] Запас ходу кросовера складе близько 440 км Фото: SEAT

Новий Cupra UrbanRebel відрізняється динамічним дизайном з рельєфними боковинами, короткими звисами кузова та клиноподібним силуетом. У нього загострений "ніс" та розкосі діодні фари, а заднє скло прикрите спойлером.

[ + – ] Показники приладів виведені на три дисплеї Фото: SEAT

У салоні кермо скошене знизу, а показники приладів виведені на три невеликі дисплеї. А ось екран мультимедіа досить великий. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинного перероблення.

[ + – ] Недорогий Cupra UrbanRebel зможе розганятися до 100 км/год лише за 6,9 с

Електрокросовер Seat досягає 4,03 м завдовжки й побудований на спрощеній платформі MEB Small. Для здешевлення конструкції його оснастять менш довговічною літій-і залізо-фосфатною батареєю. Хоча в неї є і свій плюс — вона безпечніша, адже менш схильна до займання.

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Запас ходу концептуального Cupra Urban Rebel складає 440 км. Бюджетний кросовер отримав 226-сильний електромотор та здатний розігнатися до 100 км/год за 6,9 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen запустив у виробництво свій найдорожчий електрокар. Це мінівен у ретро-стилі.