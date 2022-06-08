Презентовано стильний молодіжний електрокросовер від Seat за 20 тисяч євро (відео)
Cupra UrbanRebel — представник нової лінійки недорогих електрокросоверів концерну Volkswagen. Модель почнуть випускати в Іспанії з 2025 року.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Опубліковано перші фото нового Cupra UrbanRebel. Концепт-кар від спортивного підрозділу Seat є передсерійною версією недорогого електрокросовера, який надійде у продаж з 2025 року. Про це повідомляє прессслужба бренду.
Cupra UrbanRebel буде одним із представників сімейства доступних електрокросоверів концерну Volkswagen вартістю від 20 до 25 тис. євро. Моделі Cupra, Skoda та Volkswagen випускатимуть на підприємстві в іспанському Мартурелі й щороку планують збирати приблизно 500 тис. автомобілів.
Новий Cupra UrbanRebel відрізняється динамічним дизайном з рельєфними боковинами, короткими звисами кузова та клиноподібним силуетом. У нього загострений "ніс" та розкосі діодні фари, а заднє скло прикрите спойлером.
У салоні кермо скошене знизу, а показники приладів виведені на три невеликі дисплеї. А ось екран мультимедіа досить великий. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинного перероблення.
Електрокросовер Seat досягає 4,03 м завдовжки й побудований на спрощеній платформі MEB Small. Для здешевлення конструкції його оснастять менш довговічною літій-і залізо-фосфатною батареєю. Хоча в неї є і свій плюс — вона безпечніша, адже менш схильна до займання.Важливо
Запас ходу концептуального Cupra Urban Rebel складає 440 км. Бюджетний кросовер отримав 226-сильний електромотор та здатний розігнатися до 100 км/год за 6,9 с.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen запустив у виробництво свій найдорожчий електрокар. Це мінівен у ретро-стилі.