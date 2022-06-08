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Презентован стильный молодежный электрокроссовер от Seat за 20 тысяч евро (видео)

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Фото: SEAT | Cupra UrbanRebel отличается ярким динамичным дизайном

Cupra UrbanRebel — представитель новой линейки недорогих электрокроссоверов концерна Volkswagen. Модель начнут выпускать в Испании с 2025 года .

Опубликованы первые фото нового Cupra UrbanRebel. Концепт-кар от спортивного подразделения Seat являет собой предсерийную версию недорогого электрокроссовера, который поступит в продажу с 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

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Электрокар будет стоить 20-25 тысяч евро
Фото: SEAT

Cupra UrbanRebel будет одним из представителей семейства доступных электрокроссоверов концерна Volkswagen стоимостью от 20 до 25 тыс. евро. Модели Cupra, Skoda и Volkswagen будут выпускать на предприятии в испанском Мартореле и ежегодно планируют собирать примерно по 500 тыс. автомобилей.

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Запас хода кроссовера составит около 440 км
Фото: SEAT

Новый Cupra UrbanRebel отличается динамичным дизайном с рельефными боковинами, короткими свесами кузова и клиновидным силуэтом. У него заостренный "нос" и раскосые диодные фары, а заднее стекло прикрыто спойлером.

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Показания приборов выведены на три дисплея
Фото: SEAT

В салоне руль скошен снизу, а показания приборов выведены три ннебольших дисплея. А вот экран мультимедиа довольно-таки крупный. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

Недорогой Cupra UrbanRebel сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 с

Электрокроссовер Seat достигает 4,03 м в длину и построен на упрощенной платформе MEB Small. Для удешевления конструкции его оснастят менее долговечной литий-ижелезо-фосфатной батареей. Хотя у нее есть и свой плюс – она безопаснее, ведь менее подвержена возгоранию.

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Запас хода концептуального Cupra UrbanRebel составляет 440 км. Бюджетный кроссовер получил 226-сильный электромотор и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen запустил в производство свой самый дорогой электрокар. Это минивэн в ретро-стиле.