Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry (фото)

Флагманський седан Geely Preface побудований на платформі Volvo XC40. У шведського кросовера запозичили двигун із турбонаддувом та набір систем активної безпеки.

Новий Geely Preface 2022 розсекречено на перших фото. Флагманський седан китайського бренду пройшов серйозне оновлення і надійде у продаж у Китаї з кінця липня за ціною від 127 700 юанів ($18 800). Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Geely Preface побудований на платформі Volvo XC40 Фото: autohome.com.cn

Седан середнього класу розроблений спільно з Volvo (шведський бренд належить концерну Geely). В його основі лежить платформа СМА від Volvo XC40. На експорт модель постачають під назвою Preface, а на внутрішньому ринку вона відома як Xingrui.

Оновлену модель можна впізнати за зміненими фарами, ліхтарями та решіткою радіатора, а також агресивнішими бамперами. За габаритами авто можна порівняти з Mazda 6 і Toyota Camry.

[ + – ] Ззаду оновлено ліхтарі седана Фото: autohome.com.cn

Розміри Geely Preface 2022

Довжина — 4785 мм

Ширина — 1869 мм

Висота — 1469 мм

Колісна база — 2800 мм

[ + – ] У топовій версії з'явилися спортивні сидіння Фото: CarNewsChina

Встановлено нову віртуальну панель приладів, а центральний сенсорний дисплей збільшено до 12,3 дюйма у діагоналі. Крім того, з'явилася версія Only This Green з покращеним оздобленням та спортивними сидіннями.

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Комплектація Geely Preface досить багата — електропривод сидінь, дистанційний запуск двигуна, камери кругового огляду. У Volvo запозичили набір систем безпеки — технології автоматичного паркування, запобігання зіткнень, утримання на полосі і навіть автопілот.

[ + – ] Седан отримав нову віртуальну панель приладів Фото: autohome.com.cn

Volvo надали і силовий агрегат для седана — 2,0-літрова турбочетвірка на 190 к. с. працює в парі з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а середня витрата палива становить 6,7 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely показали доступний молодіжний кросовер з агресивним дизайном.