Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry (фото)

Флагманский седан Geely Preface построен на платформе Volvo XC40. У шведского кроссовера позаимствовали двигатель с турбонаддувом и набор систем активной безопасности.

Новый Geely Preface 2022 рассекречен на первых фото. Флагманский седан китайского бренда прошел серьезное обновление и поступит в продажу в Китае с конца июля по цене от 127 700 юаней ($18 800). Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Geely Preface построен на платформе Volvo XC40 Фото: autohome.com.cn

Седан среднего класса разработан совместно с Volvo (шведский бренд принадлежит концерну Geely). В его основе лежит платформа СМА от Volvo XC40. На экспорт модель поставляют под названием Preface, а на внутреннем рынке она известна, как Xingrui.

Обновленная модель узнается по измененным фарам, фонарям и решетке радиатора, а также более агрессивным бамперам. По габаритам авто сопоставимо с Mazda 6 и Toyota Camry.

[ + – ] Сзади обновлены фонари седана Фото: autohome.com.cn

Размеры Geely Preface 2022

Длина – 4785 мм

Ширина – 1869 мм

Высота – 1469 мм

Колесная база – 2800 мм

[ + – ] В топовой версии появились спортивные сиденья Фото: CarNewsChina

В установлена новая виртуальная панель приборов, а центральный сенсорный дисплей увеличен до 12,3 дюймов в диагонали. Кроме того, появилась версия Only This Green с улучшенной отделкой и спортивными сиденьями.

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Комплектация Geely Preface довольно богатая – электропривод сидений, дистанционный запуск мотора, камеры кругового обзора. У Volvo позаимствовали набор систем беззопасности — технологии автоматической парковки, упреждения столкновений, удержания в полосе и даже автопилот.

[ + – ] Седан получил новую виртуальную панель приборов Фото: autohome.com.cn

Volvo предоставили и силовой агрегат для седана – 2,0-литровая турбочетверка на 190 л. с. работает в паре с 7ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Geely показали доступный молодежный кроссовер с агрессивным дизайном.