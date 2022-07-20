Двигатель Volvo и автопилот: в Китае показали недорогого конкурента Toyota Camry (фото)
Флагманский седан Geely Preface построен на платформе Volvo XC40. У шведского кроссовера позаимствовали двигатель с турбонаддувом и набор систем активной безопасности.
Новый Geely Preface 2022 рассекречен на первых фото. Флагманский седан китайского бренда прошел серьезное обновление и поступит в продажу в Китае с конца июля по цене от 127 700 юаней ($18 800). Об этом сообщает сайт Autohome.
Седан среднего класса разработан совместно с Volvo (шведский бренд принадлежит концерну Geely). В его основе лежит платформа СМА от Volvo XC40. На экспорт модель поставляют под названием Preface, а на внутреннем рынке она известна, как Xingrui.
Обновленная модель узнается по измененным фарам, фонарям и решетке радиатора, а также более агрессивным бамперам. По габаритам авто сопоставимо с Mazda 6 и Toyota Camry.
Размеры Geely Preface 2022
- Длина – 4785 мм
- Ширина – 1869 мм
- Высота – 1469 мм
- Колесная база – 2800 мм
В установлена новая виртуальная панель приборов, а центральный сенсорный дисплей увеличен до 12,3 дюймов в диагонали. Кроме того, появилась версия Only This Green с улучшенной отделкой и спортивными сиденьями.Важно
Комплектация Geely Preface довольно богатая – электропривод сидений, дистанционный запуск мотора, камеры кругового обзора. У Volvo позаимствовали набор систем беззопасности — технологии автоматической парковки, упреждения столкновений, удержания в полосе и даже автопилот.
Volvo предоставили и силовой агрегат для седана – 2,0-литровая турбочетверка на 190 л. с. работает в паре с 7ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км.
Ранее Фокус сообщал, что Geely показали доступный молодежный кроссовер с агрессивным дизайном.