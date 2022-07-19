Opel досрочно снимает с производства флагманскую модель: известна причина

Выпуск Opel Insignia остановят уже в 2022 году, хотя изначально модель планировали производить еще несколько лет. На смену ей придет семейный кроссовер.

Производство лифтбэка и универсала Opel Insignia прекратят до конца нынешнего года. Новое поколение флагманской модели марки не планируется. Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche.

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В концерне Stellantis решили ликвидировать Opel Insignia досрочно – изначально ее планировали выпускать до 2024 или 2025 года. Всему виной резкое падение спроса на модели D-класса.

[ + – ] Спрос на модель резко упал в последние годы Фото: Opel

Если в 2009 году продали 137 700 Insignia, то в 2021 – чуть более 20 тысяч. Близнецы модели – американский Buick Regal и австралийский Holden Commodore – уже сняты с производства.

Кроме того, свой роль сыграл тот факт, что Insignia разрабатывали еще под крылом концерна General Motors – до продажи Opel. Дело в том, что модель нельзя оснастить гибридными установками от Stellantis.

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Семейные покупатели все чаще выбирают кроссоверы – именно такая модель придет на смену Insignia. Ее представят в 2025 году и предложат исключительно в гибридных и электрических версиях.

Пока же цеха предприятия в немецком Рюссельхайме перепрофилируют под выпуск нового Opel Astra. Спрос на эту модель растет и необходимы дополнительные производственные мощности.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai и Kia также вскоре прекратят выпуск семейных моделей D-класса из-за низкого спроса.