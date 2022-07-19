Opel достроково знімає з виробництва флагманську модель: відома причина

Випуск Opel Insignia зупинять вже в 2022 році, хоча спочатку модель планували виготовляти ще кілька років. На зміну їй прийде сімейний кросовер.

Виробництво ліфтбека й універсала Opel Insignia припинять до кінця цього року. Нове покоління флагманської моделі марки не заплановано. Про це повідомляє німецьке видання Automobilwoche.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У концерні Stellantis вирішили ліквідувати Opel Insignia достроково — спочатку її планували випускати до 2024 чи 2025 року. В усьому винне різке падіння попиту на моделі D-класу.

[ + – ] Попит на модель різко впав останніми роками Фото: Opel

Якщо в 2009 році продали 137 700 Insignia, то в 2021 — трохи більше 20 тисяч. Близнюки моделі — американський Buick Regal та австралійський Holden Commodore — вже зняті з виробництва.

Крім того, свою роль відіграв той факт, що Insignia розробляли ще під крилом концерну General Motors — до продажу Opel. Справа в тому, що модель не можна оснастити гібридними установками від Stellantis.

Важливо

Представлений найнестандартніший кросовер Toyota з витратою 6,2 л на 100 км (відео)

Сімейні покупці все частіше вибирають кросовери — саме така модель прийде на зміну Insignia. Її представлять у 2025 році та запропонують виключно у гібридних та електричних версіях.

Поки що цехи підприємства в німецькому Рюссельгаймі перепрофілюють під випуск нового Opel Astra. Попит на цю модель зростає і потрібні додаткові виробничі потужності.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai та Kia також незабаром припинять випуск сімейних моделей D-класу через низький попит.