Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)

Седан Audi A6 изменился внешне и получил новые варианты отделки салона. Палитру версий модели расширил мощный подзаряжаемый гибрид.

В Китае официально презентовали новый Audi A6 2023. Седан прошел фейслифтинг и вскоре поступит в продажу по цене от 64 000 до 97 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] У седана обновлены решетка радиатора, бамперы и оптика Фото: CarNewsChina

Место для презентации выбрано не зря, ведь седан Audi A6 производят не только в Германии, но и в Китае. Для рынка Поднебесной модели немного увеличили колесную базу. А вот универсал Audi A6 Avant представят позже и в Европе.

[ + – ] В Китае продается версия с удлиненной колесной базой Фото: CarNewsChina

Новый Audi A6 2023 узнается, прежде всего, по измененным бамперам и решетке радиатора. Кроме того, обновлены светодиодные фары и фонари седана. А еще расширена палитра цветов кузова и д новые литые диски диаметром 19 и 20 дюймов.

[ + – ] В салоне заменили часть кнопок Фото: CarNewsChina

Салон Audi A6 2023 изменился меньше — все свелось к замене ряда кнопок и новым подушкам передних сидений. Также несколько улучшена внутренняя отделка и добавлены новые ее варианты.

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Седан Audi A6 получил новый базовый мотор — 2,0-литровую турбочетверку, дополненную 12-вольтной гибридной установкой. Она доступна в версиях мощностью 190 и 245 л. с.

[ + – ] Новый Audi A6 получил 367-сильную гибридную модификацию Фото: CarNewsChina

Этот же двигатель работает в паре с электромотором в новом плаг-ин гибриде Audi A6L 55 TFSI e Quattro. Суммарная отдача составляет 367 л. с., а батарея позволяет проехать 54 км на электротяге.

Бензиновый 3,0-литровый V6 твин-турбо на 340 л. с. остался без изменений. В Европе Audi A6 также будет доступен с дизелями объемом 2,0 и 3,0 л.

Ранее Фокус сообщал, что новый Audi RS6 шестого поколения будет доступен исключительно в гибридном исполнении, а его мощность превысит 600 л. с.