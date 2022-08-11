Семь мест и свежий дизайн. Новый Ford Edge 2023 рассекречен до премьеры (фото)

Новый Ford Edge радикально преобразится внешне и станет заметно крупнее. Впервые линейку пополнит экономичная гибридная модификация.

В интернет попали первые фото Ford Edge третьего поколения. Семейный кроссовер должны презентовать в конце нынешнего года, а его продажи стартуют в начале 2023-го. Об этом сообщает сайт Autohome.

На снимки попала удлиненная семиместная версия Ford Edge. Кроссовер заметно подрос и по размерам приблизился к старшему Ford Explorer.

[ + – ] Кроссовер подрастет до 5 метров в длину Фото: autohome.com.cn

Размеры Ford Edge 2023:

Длина – 5000 мм

Ширина – 1961 мм

Высота – 1773 мм

Колесная база – 2950 мм

Важно

Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)

Дизайн модели радикально изменился и выполнен в духе нового Ford Mondeo 2022. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а дверные ручки выполнены выдвижными.

[ + – ] Ford Edge впервые получит гибридную версию Фото: autohome.com.cn

Салон Ford Edge 2023 еще не показали, но наверняка по примеру Explorer и Mondeo кроссовер получит большой дисплей на всю ширину передней панели.

Базовая модификация сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность вырастет с 245 до 251 л. с. На американском рынке сохранятся V6, а вот европейских турбодизелей очевидно больше не будет. Позже появится еще и гибридная версия. Новый Ford Edge получит 8-ступенчатую автоматическую КПП и будет доступен с передним или полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Ford выпустил недорогой пикап для любителей бездорожья. У него вісокий клиренс и улучшенная система полного привода.