Ford подготовил недорогой пикап для любителей бездорожья (видео)
Ford Maverick Tremor — внедорожная версия бюджетного пикапа. Автомобиль предлагают исключительно с 250-сильным турбомотором и улучшенным полным приводом.
В линейке Ford Maverick 2023 появилась новая версия Tremor. Недорогой компактный пикап подготовили к бездорожью. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.
Новый Ford Maverick Tremor узнается по оранжевым акцентам на кузове и скошенному переднему бамперу. Кроме того, пикап получил особые 17-дюймовые диски с внедорожной резиной размером 235/65 R17 и металлическую защиту днища.
Для улучшения проходимости клиренс увеличили на 25 мм (до 243 мм). Доработки увеличили угол въезда до 30,7°, а съезда – до 22,2°.Важно
В отделке салона использована кожа с контрастной оранжевой прострочкой. Также установлены улчшенные спортивные сиденья с надписями Tremor.
Пикап Ford доступен исключительно с 2,0-литровым 250-сильным бензиновым турбомотором EcoBoost и 8-ступенчатой автоматической КПП. У него полностью новая система полного привода с блокировкой заднего дифференциала.
Комплектация Ford Maverick Tremor пополнилась набором режимов для разных типов дорожного покрытия и специальным внедорожным круиз-контролем. Подвеску пикапа усилили.
Пакет Tremor обойдется в 2995 долларов, то есть купить Ford Maverick в экстремальной версии можно по весьма невысокой цене от $33 495.
Ранее Фокус сообщал, что из-за повышенного спроса подержанные пикапы Ford Maverick сейчас дороже, чем новые.
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