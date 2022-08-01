Ford подготовил недорогой пикап для любителей бездорожья (видео)

Ford Maverick Tremor — внедорожная версия бюджетного пикапа. Автомобиль предлагают исключительно с 250-сильным турбомотором и улучшенным полным приводом.

В линейке Ford Maverick 2023 появилась новая версия Tremor. Недорогой компактный пикап подготовили к бездорожью. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

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[ + – ] Клиренс пикапа увеличен до 243 мм Фото: Ford

Новый Ford Maverick Tremor узнается по оранжевым акцентам на кузове и скошенному переднему бамперу. Кроме того, пикап получил особые 17-дюймовые диски с внедорожной резиной размером 235/65 R17 и металлическую защиту днища.

[ + – ] Стандартными являются 17-дюймовые внедорожные шины Фото: Ford

Для улучшения проходимости клиренс увеличили на 25 мм (до 243 мм). Доработки увеличили угол въезда до 30,7°, а съезда – до 22,2°.

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В отделке салона использована кожа с контрастной оранжевой прострочкой. Также установлены улчшенные спортивные сиденья с надписями Tremor.

[ + – ] Отделку салона разбавляют оранжевые швы Фото: Ford

Пикап Ford доступен исключительно с 2,0-литровым 250-сильным бензиновым турбомотором EcoBoost и 8-ступенчатой автоматической КПП. У него полностью новая система полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

[ + – ] Пикап получил улучшенные передние сиденья Фото: Ford

Комплектация Ford Maverick Tremor пополнилась набором режимов для разных типов дорожного покрытия и специальным внедорожным круиз-контролем. Подвеску пикапа усилили.

[ + – ] Ford Maverick Tremor оснастили новой системой полного привода, а его подвеску усилили

Пакет Tremor обойдется в 2995 долларов, то есть купить Ford Maverick в экстремальной версии можно по весьма невысокой цене от $33 495.

Ранее Фокус сообщал, что из-за повышенного спроса подержанные пикапы Ford Maverick сейчас дороже, чем новые.

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