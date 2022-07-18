Огромные колеса и 700 сил: представлен самый мощный и дорогой пикап Ford (фото)
Ford F-150 Raptor R — 700-сильный заряженный вариант самого популярного пикапа марки. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и подготовлен к тяжелому бездорожью.
Линейку Ford F-150 2023 пополнила новая топовая версия Raptor R. Сверхмощная заряженная модификация самого популярного авто в США поступит в продажу с осени. Купить пикап Форд можно по цене от $109 145. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.
Ford F-150 Raptor R: характеристики
Главная особенность Ford F-150 Raptor R прячется под капотом. Авто получило 5,2-литровый компрессорный V8 от Ford Mustang Shelby GT500. Отдачу несколько снизили – до 700 л. с. и 867 Н∙м.
Тем не менее, это все равно самый мощный и самый быстрый пикап Ford F-Series и новый конкурент Ram 1500 TRX. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. А спортивная выхлопная система делает звук мотора громче и сочнее.
Новый Ford F-150 Raptor R получил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также предусмотрены внедорожный круиз-контроль Trail Control и режимы для разных типов бездорожья.
Подвеску усилили и увеличили ее рабочий ход до 330 мм спереди и 358 мм сзади. Оснащение пополнили адаптивные амортизаторы.
Дизайн Ford F-150 Raptor R 2023
Пикап предлагают исключительно в четырехдверном исполнении. Отличить новый Форд Раптор Р 2023 можно по усиленным бамперам и выпуклому капоту. Модели доступны особые цвета и графика на кузове.
Кроме того, установлены огромные 37-дюймовые шины для бездорожья – для них понадобились расширители арок. Клиренс Ford F-150 Raptor R увеличен до 333 мм. Пикап весит 2700 кг, то есть он на 180 кг легче основного соперника Ram 1500 TRX.Важно
Ford F-150 Raptor R, размеры
- Длина — 5908 мм
- Ширина — 2438 мм
- Высота — 2026 мм
- Колесная база — 3694 мм
Салон и комплектация Ford F-150 Raptor R 2023
В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон с контрастным оранжевым декором. Пикап Ford получил спортивные сиденья Recaro с электроприводом и подогревом. Комплектация Форд Ф-150 Раптор Р также включает бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, мощную аудиосистему, 12,4-дюймовый дисплей и регулировку педального узла.
Ранее Фокус сообщал, что подержанные пикапы Ford сейчас продаются дороже, чем новые.