Огромные колеса и 700 сил: представлен самый мощный и дорогой пикап Ford (фото)

Ford F-150 Raptor R — 700-сильный заряженный вариант самого популярного пикапа марки. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и подготовлен к тяжелому бездорожью.

Линейку Ford F-150 2023 пополнила новая топовая версия Raptor R. Сверхмощная заряженная модификация самого популярного авто в США поступит в продажу с осени. Купить пикап Форд можно по цене от $109 145. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

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[ + – ] Пикап предложен только в четырехдверной версии Фото: Ford

Ford F-150 Raptor R: характеристики

Главная особенность Ford F-150 Raptor R прячется под капотом. Авто получило 5,2-литровый компрессорный V8 от Ford Mustang Shelby GT500. Отдачу несколько снизили – до 700 л. с. и 867 Н∙м.

[ + – ] Выпуклый капот прячет 700-сильный V8 от Mustang Фото: Ford

Тем не менее, это все равно самый мощный и самый быстрый пикап Ford F-Series и новый конкурент Ram 1500 TRX. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. А спортивная выхлопная система делает звук мотора громче и сочнее.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с Фото: Ford

Новый Ford F-150 Raptor R получил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также предусмотрены внедорожный круиз-контроль Trail Control и режимы для разных типов бездорожья.

Подвеску усилили и увеличили ее рабочий ход до 330 мм спереди и 358 мм сзади. Оснащение пополнили адаптивные амортизаторы.

[ + – ] Комплектация включает 37-дюймовые колеса Фото: Ford

Дизайн Ford F-150 Raptor R 2023

Пикап предлагают исключительно в четырехдверном исполнении. Отличить новый Форд Раптор Р 2023 можно по усиленным бамперам и выпуклому капоту. Модели доступны особые цвета и графика на кузове.

Кроме того, установлены огромные 37-дюймовые шины для бездорожья – для них понадобились расширители арок. Клиренс Ford F-150 Raptor R увеличен до 333 мм. Пикап весит 2700 кг, то есть он на 180 кг легче основного соперника Ram 1500 TRX.

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Ford F-150 Raptor R, размеры

Длина — 5908 мм

Ширина — 2438 мм

Высота — 2026 мм

Колесная база — 3694 мм

[ + – ] В салоне появились спортивные сиденья Фото: Ford

Салон и комплектация Ford F-150 Raptor R 2023

В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон с контрастным оранжевым декором. Пикап Ford получил спортивные сиденья Recaro с электроприводом и подогревом. Комплектация Форд Ф-150 Раптор Р также включает бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, мощную аудиосистему, 12,4-дюймовый дисплей и регулировку педального узла.

Ранее Фокус сообщал, что подержанные пикапы Ford сейчас продаются дороже, чем новые.