Величезні колеса та 700 сил: представлений найпотужніший і найдорожчий пікап Ford (фото)
Ford F-150 Raptor R — 700-сильний заряджений варіант найпопулярнішого пікапа марки. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 сек і підготовлений до важкого бездоріжжя.
Лінійку Ford F-150 2023 поповнила нова топова версія Raptor R. Надпотужна заряджена модифікація найпопулярнішого авто в США надійде у продаж з осені. Купити пікап Ford можна за ціною від $109 145. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.
Ford F-150 Raptor R: характеристики
Головна особливість Ford F-150 Raptor R ховається під капотом. Авто отримало 5,2-літровий компресорний V8 від Ford Mustang Shelby GT500. Віддачу дещо знизили — до 700 к. с. та 867 Н∙м.
З усім тим, це все одно найпотужніший і найшвидший пікап Ford F-Series та новий конкурент Ram 1500 TRX. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с. А спортивна вихлопна система робить звук двигуна голоснішим і соковитішим.
Новий Ford F-150 Raptor R отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Також передбачено позашляховий круїз-контроль Trail Control та режими для різних типів бездоріжжя.
Підвіску посилили та збільшили її робочий хід до 330 мм спереду та 358 мм ззаду. Оснащення поповнили адаптивні амортизатори.
Дизайн Ford F-150 Raptor R 2023
Пікап пропонують лише в чотиридверному виконанні. Відрізнити новий Форд Раптор Р 2023 можна за посиленими бамперами й опуклим капотом. Моделі доступні особливі кольори та графіка на кузові.
Крім того, встановлені величезні 37-дюймові шини для бездоріжжя — для них знадобилися розширювачі арок. Кліренс Ford F-150 Raptor R збільшено до 333 мм. Пікап важить 2700 кг, тобто він на 180 кг легший за основного суперника Ram 1500 TRX.Важливо
Ford F-150 Raptor R, розміри
- Довжина — 5908 мм
- Ширина — 2438 мм
- Висота — 2026 мм
- Колісна база — 3694 мм
Салон та комплектація Ford F-150 Raptor R 2023
В обробці салону використано шкіру, алькантару та карбон з контрастним помаранчевим декором. Пікап Ford отримав спортивні сидіння Recaro з електроприводом та підігрівом. Комплектація Форд Ф-150 Раптор Р також включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, потужну аудіосистему, 12,4-дюймовий дисплей та регулювання педального вузла.
Раніше Фокус повідомляв, що вживані пікапи Ford зараз продаються дорожче за нові.