Величезні колеса та 700 сил: представлений найпотужніший і найдорожчий пікап Ford (фото)

Ford F-150 Raptor R — 700-сильний заряджений варіант найпопулярнішого пікапа марки. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 сек і підготовлений до важкого бездоріжжя.

Лінійку Ford F-150 2023 поповнила нова топова версія Raptor R. Надпотужна заряджена модифікація найпопулярнішого авто в США надійде у продаж з осені. Купити пікап Ford можна за ціною від $109 145. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

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[ + – ] Пікап запропонований лише в чотиридверній версії Фото: Ford

Ford F-150 Raptor R: характеристики

Головна особливість Ford F-150 Raptor R ховається під капотом. Авто отримало 5,2-літровий компресорний V8 від Ford Mustang Shelby GT500. Віддачу дещо знизили — до 700 к. с. та 867 Н∙м.

[ + – ] Випуклий капот ховає 700-сильний V8 від Mustang Фото: Ford

З усім тим, це все одно найпотужніший і найшвидший пікап Ford F-Series та новий конкурент Ram 1500 TRX. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с. А спортивна вихлопна система робить звук двигуна голоснішим і соковитішим.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає 3,8 с Фото: Ford

Новий Ford F-150 Raptor R отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Також передбачено позашляховий круїз-контроль Trail Control та режими для різних типів бездоріжжя.

Підвіску посилили та збільшили її робочий хід до 330 мм спереду та 358 мм ззаду. Оснащення поповнили адаптивні амортизатори.

[ + – ] Комплектація включає 37-дюймові колеса Фото: Ford

Дизайн Ford F-150 Raptor R 2023

Пікап пропонують лише в чотиридверному виконанні. Відрізнити новий Форд Раптор Р 2023 можна за посиленими бамперами й опуклим капотом. Моделі доступні особливі кольори та графіка на кузові.

Крім того, встановлені величезні 37-дюймові шини для бездоріжжя — для них знадобилися розширювачі арок. Кліренс Ford F-150 Raptor R збільшено до 333 мм. Пікап важить 2700 кг, тобто він на 180 кг легший за основного суперника Ram 1500 TRX.

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Ford F-150 Raptor R, розміри

Довжина — 5908 мм

Ширина — 2438 мм

Висота — 2026 мм

Колісна база — 3694 мм

[ + – ] У салоні з'явилися спортивні сидіння Фото: Ford

Салон та комплектація Ford F-150 Raptor R 2023

В обробці салону використано шкіру, алькантару та карбон з контрастним помаранчевим декором. Пікап Ford отримав спортивні сидіння Recaro з електроприводом та підігрівом. Комплектація Форд Ф-150 Раптор Р також включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, потужну аудіосистему, 12,4-дюймовий дисплей та регулювання педального вузла.

Раніше Фокус повідомляв, що вживані пікапи Ford зараз продаються дорожче за нові.