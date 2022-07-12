Солідний дизайн та багате оснащення: представлена нова Honda CR-V 2023 (відео)

Нова Honda CR-V стала стриманішою на вигляд, більшою і просторішою всередині. Кросовер спочатку запропонують у бензиновій та гібридній версіях, а потім з'явиться й електромобіль.

У США відбулася презентація Honda CR-V шостого покоління. Кросовер надійде у продаж із кінця літа за ціною приблизно від $30 000. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Honda.

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[ + – ] Дизайн Honda CR-V став стриманішим Фото: Honda

Дизайн Honda CR-V 2023

Зовнішній вигляд Honda CR-V зазнав серйозних змін — став соліднішим та стриманішим. На зміну плавним лініям прийшли грані, решітка радіатора стала ширшою, а фари — навпаки, вужчими. Задня частина з ліхтарями у стійках даху має традиційніший вигляд. Кросовер побудований на платформі нової Honda Civic і трохи підріс у розмірах.

[ + – ] Кросовер виріс до 4,7 м у довжину Фото: Honda

Габарити Honda CR-V 2023

Довжина — 4703 мм

Ширина — 1866 мм

Висота — 1680 мм

Колісна база — 2700 мм

[ + – ] Honda CR-V отримала сучасну віртуальну панель приладів Фото: Honda

Салон та комплектація Honda CR-V 2023

Збільшені розміри зробили салон просторішим і пізніше навіть має з'явитися семимісна версія моделі. Об'єм багажника зріс до 745-2166 л.

Місце водія виконане в дусі спорідненого Civic — з горизонтальною передньою панеллю, сконфігурованим віртуальним щитком приладів і 9-дюймовим сенсорним дисплеєм.

[ + – ] Салон кросовера став просторішим Фото: Honda

Базова комплектація Honda CR-V розширена і тепер включає електропривід крісла водія, функції Android Auto і Apple CarPlay, системи напівавтономного водіння, контролю "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] Об'єм багажника збільшений до 745-2166 л. Фото: Honda

Характеристики Honda CR-V 2023

Двигуни Honda CR-V залишилися колишніми — модель пропонують з 1,5-літровим 190-сильним турбомотором та 204-сильною гібридною установкою. Втім, згодом лінійку розширить електрична версія.

[ + – ] Продаж нової Honda CR-V стартує до кінця літа

Кросовер Honda CR-V оснащений варіатором, а привід може бути переднім або повним. Повнопривідні версії вперше отримали набір режимів різних типів дорожнього покриття.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує нове покоління зарядженого хетчбека Civic Type R. Він стане останньою бензиновою моделлю японської марки.