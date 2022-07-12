Солідний дизайн та багате оснащення: представлена нова Honda CR-V 2023 (відео)
Нова Honda CR-V стала стриманішою на вигляд, більшою і просторішою всередині. Кросовер спочатку запропонують у бензиновій та гібридній версіях, а потім з'явиться й електромобіль.
У США відбулася презентація Honda CR-V шостого покоління. Кросовер надійде у продаж із кінця літа за ціною приблизно від $30 000. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Honda.
Дизайн Honda CR-V 2023
Зовнішній вигляд Honda CR-V зазнав серйозних змін — став соліднішим та стриманішим. На зміну плавним лініям прийшли грані, решітка радіатора стала ширшою, а фари — навпаки, вужчими. Задня частина з ліхтарями у стійках даху має традиційніший вигляд. Кросовер побудований на платформі нової Honda Civic і трохи підріс у розмірах.
Габарити Honda CR-V 2023
- Довжина — 4703 мм
- Ширина — 1866 мм
- Висота — 1680 мм
- Колісна база — 2700 мм
Салон та комплектація Honda CR-V 2023
Збільшені розміри зробили салон просторішим і пізніше навіть має з'явитися семимісна версія моделі. Об'єм багажника зріс до 745-2166 л.
Місце водія виконане в дусі спорідненого Civic — з горизонтальною передньою панеллю, сконфігурованим віртуальним щитком приладів і 9-дюймовим сенсорним дисплеєм.
Базова комплектація Honda CR-V розширена і тепер включає електропривід крісла водія, функції Android Auto і Apple CarPlay, системи напівавтономного водіння, контролю "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.
Характеристики Honda CR-V 2023
Двигуни Honda CR-V залишилися колишніми — модель пропонують з 1,5-літровим 190-сильним турбомотором та 204-сильною гібридною установкою. Втім, згодом лінійку розширить електрична версія.
Кросовер Honda CR-V оснащений варіатором, а привід може бути переднім або повним. Повнопривідні версії вперше отримали набір режимів різних типів дорожнього покриття.
Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує нове покоління зарядженого хетчбека Civic Type R. Він стане останньою бензиновою моделлю японської марки.