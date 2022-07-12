Найекстремальнішу Honda показали перед прем'єрою (відео)

Заряджена Honda Civic Type R отримає турбомотор потужністю понад 320 к. с. Автомобіль стане останньою чисто бензиновою моделлю японської марки.

Опубліковано фінальні тизери Honda Civic Type R. Нове покоління зарядженого хетчбека презентують 20 липня, а його продажі розпочнуться з осені. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

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[ + – ] Хетчбек збереже 2,0-літровий турбомотор Фото: Honda

На фото та відео нова Honda Civic Type R затемнена або в камуфляжі, хоча деталі моделі все ж таки можна розглянути. Вона виглядає стриманіше за хетчбек минулого покоління, а від стандартного Civic 2022 відрізняється збільшеним переднім повітрозабірником, обважуванням і заднім антикрилом. Ззаду видно три широкі вихлопні труби.

[ + – ] Авто вже встигло встановити рекорд кола на Нюрбургрингу Фото: Honda

Салон Honda Civic Type R не показали, але напевно всередині встановлять спортивні крісла та кермо. Також змінять внутрішнє оздоблення та графіку віртуальної панелі приладів.

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Екстремальний заряджений хетчбек збереже 2,0-літровий турбомотор, але його доопрацюють та збільшать потужність. Нагадаємо, у попередника вона становила 320 к. с. Civic Type R стане останньою чисто бензиновою Honda — наступні моделі будуть вже електрифіковані.

Honda Civic Type R, як і раніше, будуть оснащувати лише 6-ступінчастою механічною КПП. Автомобіль отримає диференціал, що самоблокується, спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і гальма Brembo. Свої здібності хетчбек уже продемонстрував на знаменитому автодромі Нюрбургринг, де встановив новий рекорд кола серед передньопривідних автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda представила новий кросовер, який займе нішу між моделями CR-V та HR-V.