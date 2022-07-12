Солидный дизайн и богатое оснащение: представлена новая Honda CR-V 2023 (видео)

Новая Honda CR-V стала сдержаннее на вид, крупнее и просторнее внутри. Кроссовер поначалу предложат в бензиновой и гибридной версиях, а позже появится и электромобиль.

В США состоялась презентация Honda CR-V шестого поколения. Кроссовер поступит в продажу с конца лета по цене примерно от $30 000. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.

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[ + – ] Дизайн Honda CR-V стал более сдержанным Фото: Honda

Дизайн Honda CR-V 2023

Внешний вид Honda CR-V претерпел серьезные изменения – стал более солидным и сдержанным. На смену плавным линиям пришли грани, решетка радиатора стала шире, а фары – наоборот, уже. Задняя часть с фонарями в стойках крыши смотрится более традиционно. Кроссовер построен на платформе новой Honda Civic и несколько подрос в размерах.

[ + – ] Кроссовер подрос до 4,7 м в длину Фото: Honda

Габариты Honda CR-V 2023

Длина – 4703 мм

Ширина – 1866 мм

Высота – 1680 мм

Колесная база – 2700 мм

[ + – ] Honda CR-V получила современную виртуальную панель приборов Фото: Honda

Салон и комплектация Honda CR-V 2023

Увеличенные размеры сделали салон просторнее и позже даже должна появиться семиместная версия модели. Объем багажника вырос до 745-2166 л.

Водительское место выполнено в духе родственного Civic – c горизонтальной передней панелью, конфигурируемым виртуальным щитком приборов и 9-дюймовым сенсорным дисплеем.

[ + – ] Салон кроссовера стал просторнее Фото: Honda

Базовая комплектация Honda CR-V расширена и теперь включает электропривод кресла водителя, функции Android Auto и Apple CarPlay, системы полуавтономного вождения, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

[ + – ] Объем багажника увеличен до 745-2166 л Фото: Honda

Характеристики Honda CR-V 2023

Ддвигатели Honda CR-V остались прежними – модель предлагают с 1,5-литровым 190-сильным турбомотором и 204-сильной гибридной установкой. Впрочем, позже линейку расширит электрическая версия.

[ + – ] Продажи новой Honda CR-V стартуют до конца лета

Кроссовер Honda CR-V оснащен вариатором, а привод может быть передним или полным. Полноприводные версии впервые получили набор режимов для разных типов дорожного покрытия.

Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит новое поколение заряженного хэтчбека Civic Type R. Он станет последней бензиновой моделью японской марки.