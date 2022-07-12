Солидный дизайн и богатое оснащение: представлена новая Honda CR-V 2023 (видео)
Новая Honda CR-V стала сдержаннее на вид, крупнее и просторнее внутри. Кроссовер поначалу предложат в бензиновой и гибридной версиях, а позже появится и электромобиль.
В США состоялась презентация Honda CR-V шестого поколения. Кроссовер поступит в продажу с конца лета по цене примерно от $30 000. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.
Дизайн Honda CR-V 2023
Внешний вид Honda CR-V претерпел серьезные изменения – стал более солидным и сдержанным. На смену плавным линиям пришли грани, решетка радиатора стала шире, а фары – наоборот, уже. Задняя часть с фонарями в стойках крыши смотрится более традиционно. Кроссовер построен на платформе новой Honda Civic и несколько подрос в размерах.
Габариты Honda CR-V 2023
- Длина – 4703 мм
- Ширина – 1866 мм
- Высота – 1680 мм
- Колесная база – 2700 мм
Салон и комплектация Honda CR-V 2023
Увеличенные размеры сделали салон просторнее и позже даже должна появиться семиместная версия модели. Объем багажника вырос до 745-2166 л.
Водительское место выполнено в духе родственного Civic – c горизонтальной передней панелью, конфигурируемым виртуальным щитком приборов и 9-дюймовым сенсорным дисплеем.
Базовая комплектация Honda CR-V расширена и теперь включает электропривод кресла водителя, функции Android Auto и Apple CarPlay, системы полуавтономного вождения, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.
Характеристики Honda CR-V 2023
Ддвигатели Honda CR-V остались прежними – модель предлагают с 1,5-литровым 190-сильным турбомотором и 204-сильной гибридной установкой. Впрочем, позже линейку расширит электрическая версия.
Кроссовер Honda CR-V оснащен вариатором, а привод может быть передним или полным. Полноприводные версии впервые получили набор режимов для разных типов дорожного покрытия.
Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит новое поколение заряженного хэтчбека Civic Type R. Он станет последней бензиновой моделью японской марки.